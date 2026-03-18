На жителя края завели два уголовных дела за хранение наркотиков и ружей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Оперативники уголовного розыска из МО МВД «Ирбейский» задержали 49-летнего мужчину из села Усть-Яруль. По данным правоохранителей, он подозревается в незаконном хранении запрещенных веществ и оружия.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Оперативники уголовного розыска из МО МВД «Ирбейский» задержали 49-летнего мужчину из села Усть-Яруль. По данным правоохранителей, он подозревается в незаконном хранении запрещенных веществ и оружия.

Когда силовики пришли к нему домой с проверкой, то нашли 146 граммов гашиша, два гладкоствольных ружья, еще одно одноствольное оружие и 45 патронов.

В итоге на мужчину завели уголовное дело сразу по двум статьям — за наркотики и за незаконное обращение с оружием. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.