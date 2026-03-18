В Ростовской области проведут 88 плановых выжиганий сухой травы в десятках районов

Жителей Ростовской области предупредили о массовых профилактических пожарах.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 18 марта, в Ростовской области проведут 88 плановых выжиганий сухой травы. Об этом жителей предупредили в социальных сетях регионального МЧС.

Контролируемые профилактические отжиги охватят территории 28 муниципалитетов. Подобные меры необходимы для предотвращения неконтролируемых весенних возгораний в полях.

— За минувшие сутки подразделения ликвидировали пять техногенных пожаров и четыре загорания растительности. Сотрудники выезжали на два дорожно-транспортных происшествия, всего спасены пять человек, — подвели итоги прошедшего дежурства в ведомстве.

Напомним, крупный ландшафтный пожар в районе балки Гребного канала в Ростове-на-Дону охватил 500 квадратных метров. К тушению вспыхнувшего 16 марта пламени оперативно привлекли 27 специалистов и семь единиц техники. Угрозы населенным пунктам не возникло, инцидент обошелся без погибших и пострадавших.

