MWM: Иранский дрон уничтожил ключевой американский радар ПВО в Саудовской Аравии

С 28 февраля Иран уничтожил РЛС США на на сумму 2,7 миллиарда долларов.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции нанес успешный удар с помощью ударных беспилотников, уничтожив радар системы противовоздушной обороны AN/FPS-117 недалеко от аэропорта Аль-Кайсум в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Отмечается, что стоимость радара составляет 20 миллионов долларов. Он имеет дальность обнаружения 460 километров. Цель иранских ударов по такого рода объектам — снизить возможности противовоздушной обороны США и Израиля.

Журналист также подчеркивает, что с 28 февраля иранские военные смогли быстро добиться уничтожения дорогостоящих радиолокационных систем на сумму 2,7 миллиарда долларов, в том числе единственного радара AN/FPS-132, расположенного за пределами США, в Катаре, и двух радаров AN/TPY-2 в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Также были уничтожены несколько менее дорогостоящих радаров на объектах по всему региону.

Накануне сообщалось, что ВС Ирана нанесли удары по военным базам США в Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии, а также по кораблям пятого флота американских ВМС.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВВС Израиля начали новую масштабную серию ударов по Тегерану, целями которых стали объекты правительственной инфраструктуры в столице Ирана.

