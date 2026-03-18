На Кубе ответили на ежедневные угрозы США: Гавана готова оказывать сопротивление

Гавана готова дать жесткий отпор любым попыткам внешнего вторжения. Об этом в соцсетях заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, комментируя угрозы Вашингтона свергнуть конституционный строй на острове.
«Перед лицом наихудшего сценария Кубу сопровождает уверенность: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением», — написал кубинский лидер.
По словам Диас-Канеля, США практически ежедневно угрожают свержением законной власти, используя как предлог экономические трудности, которые сами же создали за шесть десятилетий блокады и изоляции.
Политик подчеркнул, что Вашингтон открыто заявляет о намерении завладеть Кубой, ее ресурсами и экономикой, которую они «стремятся задушить», чтобы «сломить» народ. Этим, по его словам, и объясняется жестокая экономическая война против всех кубинцев.
В январе администрация Трампа года объявила Кубу «чрезвычайной угрозой» и ввела нефтяную блокаду, запретив поставки топлива на остров. Однако Куба отвергает обвинения Вашингтона. Кубинское руководство подчеркивает, что политика Гаваны не угрожает безопасности США.
Недавно Трамп в очередной раз объявил о намерении совершить на Кубе «недружественный переворот» и признался, что «взять Кубу будет большой честью».