Кровавые дороги напугали жителей Первомайского района Новосибирска 18 марта

Жители многоэтажки из окна сняли на видео, как из кузова автомобиля «Деловых линий» льется какая-то жидкость.

Источник: Сиб.фм

Утром 18 марта несколько улиц жилмассива Березовый на новосибирской Первомайке стали ярко-красными. Как рассказал Сиб.фм местный житель, цвет изменили участки четырех улиц: Одоевской, Березовой, Вересаева, Нахимова.

«Мы знаем, что одному из местных жителей везли краску “Деловые линии”, он кинул фото в домовой чат. Кто-то из моих соседей снял на видео движущийся по улице автомобиль “Деловых линий”, из которого течет красная жидкость», ― сообщил читатель Сиб.фм.

Жители Первомайки на красные дороги отреагировали по-разному. Кто-то возмутился халатностью транснпортной компании, другие же порадовались тому, что хоть кто-то скрасил их серые будни.