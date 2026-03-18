Кровавые дороги напугали жителей Первомайского района Новосибирска 18 марта

Утром 18 марта несколько улиц жилмассива Березовый на новосибирской Первомайке стали ярко-красными. Как рассказал Сиб.фм местный житель, цвет изменили участки четырех улиц: Одоевской, Березовой, Вересаева, Нахимова.
«Мы знаем, что одному из местных жителей везли краску “Деловые линии”, он кинул фото в домовой чат. Кто-то из моих соседей снял на видео движущийся по улице автомобиль “Деловых линий”, из которого течет красная жидкость», ― сообщил читатель Сиб.фм.
Жители Первомайки на красные дороги отреагировали по-разному. Кто-то возмутился халатностью транснпортной компании, другие же порадовались тому, что хоть кто-то скрасил их серые будни.