Пользователям MAX стала доступна англоязычная версия приложения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками в мессенджере МАХ можно на английском языке.
Обновление позволяет миллионам иностранных пользователей свободно общаться с близкими из России в МАХ.
Для того, чтобы сменить версию интерфейса на английскую, необходимо обновить приложение и изменить языковые настройки.
Пользователи операционной системы Android могут сделать это в профиле мессенджера в разделе «Язык приложения». Пользователям iOS необходимо изменить язык в настройках смартфона, сообщает пресс-службв мессенджера.
