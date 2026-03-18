Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые НГТУ создают ИИ-систему для прогноза аварий на теплосетях

Источник: Комсомольская правда

Ученые Новосибирского государственного технического университета разрабатывают интеллектуальную систему, которая прогнозирует аварии на объектах теплоснабжения с помощью машинного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Сейчас под онлайн-мониторингом находятся 60 социальных объектов первой категории. Оборудование собирает данные каждые пять минут и передает их по защищенным каналам связи. Студенты в рамках проектной деятельности оценивают, как температура воздуха и расход теплоносителя влияют на фактическое потребление тепла.

«Умное» теплоснабжение строится на предиктивной аналитике, которая позволяет перейти от реактивного анализа к проактивному. Это дает возможность скорректировать режимы работы системы и сократить потери тепла, сохраняя комфорт в помещениях. Пилотный проект с элементами искусственного интеллекта запустили на трех объектах. Алгоритмы уже предсказывают нештатные ситуации заранее.

Система выявляет нарушения давления обратной воды за 30 минут до сбоя, а отклонения температуры прогнозирует за 2−6 часов. При обнаружении аномалий оповещения уходят ответственным лицам через интерфейс мониторинга и мессенджер. Сейчас разработчики настраивают механизм потокового обучения моделей и планируют масштабировать систему на другие социальные объекты города.