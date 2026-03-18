Житель Озерска отсудил у УК почти четверть миллиона за разбитое деревом авто

Озерский городской суд поставил точку в споре между автовладельцем и управляющей компанией, чья халатность привела к серьезным повреждениям автомобиля.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Челябинской области, инцидент произошел в марте прошлого года. Мужчина припарковал свою машину на придомовой территории, но планы водителя нарушило упавшее дерево — оно рухнуло прямо на легковушку, помяв кузов. Владелец автомобиля не стал мириться с убытками и обратился к экспертам: те насчитали ущерба на 225 676 рублей.
Мужчина подал иск сразу к двум структурам — администрации Озерского городского округа и управляющей организации, обслуживающей территорию. Однако судьи разбирались, кто именно должен отвечать за здоровье деревьев во дворе.
В ходе заседания выяснилось, что земельный участок, где росло дерево, находится в зоне ответственности коммунальщиков. Именно УК обязана следить за состоянием зеленых насаждений, вовремя спиливать сухостой и опасные ветки. Поскольку дерево рухнуло из-за того, что за ним никто не наблюдал и не проводил санитарную обрезку, суд признал бездействие управляющей компании противоправным.
В итоге судебная инстанция постановила взыскать с УК полную стоимость ремонта — 225 тысяч рублей. Кроме того, коммунальщикам придется компенсировать истцу траты на независимую оценку, юристов, почтовые отправления и госпошлину. А вот администрацию города суд от ответственности освободил — чиновники за этот двор не отвечают. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.