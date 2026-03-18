18 марта главные часы Красноярска изменили мелодию

18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией. В честь этой исторической даты главные городские часы Красноярска изменили мелодию. Сегодня красноярцы и гости города могут услышать композицию «Севастопольский вальс» советского композитора Константина Листова. Прозвучит она в 15:00, 18:00 и 21:00. Напомним, что в прошлом году в честь 11-летия возвращения Крыма и Севастополя в Россию в красноярском «Спортэксе» прошел молодежный фестиваль. В нем приняли участие делегаты от общественных организаций, политики, представители власти.