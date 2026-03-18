Правило 15 минут при оплате парковок в Петербурге останется неизменным

Новый проект по платным парковкам не вводит систему постоплаты в Петербурге, заявили ТАСС в пресс-службе городского Комтранса. Ранее появилась информация, что до конца марта могут принять постановление, разрешающее платить за стоянку постфактум. В ведомстве это опровергли.
— Водитель по-прежнему обязан начать парковочную сессию не позднее 15 минут после остановки и сразу оплатить нужное время. Никакой оплаты задним числом не будет, — пояснили в Комитете.
При этом ряд изменений все же планируется. Согласно новому законопроекту, автомобилисты смогут корректировать параметры сессии: исправлять госномер, менять номер парковочной зоны или продлевать оплаченное время. Это должно сократить число ошибок и штрафов за неверно введенные данные.
Сейчас документ проходит согласование с членами правительства. Когда именно его примут — пока не уточняется.