В Железногорске приставы добились от женщины выплаты более миллиона алиментов

Судебные приставы взыскали почти миллион рублей алиментов с жительницы Железногорска, пытавшейся скрыть доходы. Об этом рассказали в краевой ФССП. Женщина лишена родительских прав — ее двух детей опекают другие люди. Выплачивать алименты она не торопилась: у горожанки не было официальных доходов и она скрывалась от приставов. Сумма долга достигла одного миллиона 235 тысяч рублей.