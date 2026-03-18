В Железногорске приставы добились от женщины выплаты более миллиона алиментов

Судебные приставы взыскали почти миллион рублей алиментов с жительницы Железногорска, пытавшейся скрыть доходы. Об этом рассказали в краевой ФССП. Женщина лишена родительских прав — ее двух детей опекают другие люди. Выплачивать алименты она не торопилась: у горожанки не было официальных доходов и она скрывалась от приставов. Сумма долга достигла одного миллиона 235 тысяч рублей.
Далее банковские счета должницы были заблокированы, а в отношении ее земельного участка наложили запрет на регистрационные действия. Все изменилось, когда недвижимость женщины попала под процедуру изъятия для муниципальных нужд.
Администрация города и должница договорились о возмещении стоимости имущества — 962 тысяч рублей. Для перехода права собственности на участок в пользу муниципалитета, администрация города обратилась в суд с иском о снятии ранее наложенного судебными приставами запрета на регистрационные действия. Суд удовлетворил требования.
Горе-мать открыла новый счет и предоставила реквизиты в администрацию для перечисления выплаты, но план не сработал. Вся сумма была направлена на погашение задолженности перед детьми. После этого женщина вышла на контакт с приставами.