Экономист Беляев предупредил, что долгосрочные вклады могут оказаться ловушкой

В настоящее время у россиян нет веских причин для открытия или хранения средств на долгосрочных банковских вкладах. Об этом заявил экономист Михаил Беляев в беседе с REGIONS.
Ранее в СМИ появилась информация, что к 2030 году правительство России планирует увеличить долю долгосрочных сбережений до 40%. Это будет достигнуто через создание благоприятных условий на финансовом рынке для стимулирования инвестиционной активности. Беляев пояснил, что основная цель — помочь банкам получить долгосрочные ресурсы для кредитования промышленности.
Эксперт отметил, что сейчас преобладают краткосрочные сбережения из-за неуверенности в будущем. Банки нуждаются в ясности по направлениям вложений и доходам от кредитования, что препятствует долгосрочным накоплениям.
Беляев также указал на проблему с процентными ставками по долгосрочным вкладам. В текущей ситуации ставки по краткосрочным депозитам выше, чем по долгосрочным, из-за опасений банков относительно экономической ситуации.
Экономист считает, что снижение ключевой ставки ЦБ может негативно сказаться на доходах банков, сокращая кредитные проценты.
Беляев предложил решение: долгосрочные вклады должны открываться с сохранением фиксированной процентной ставки на весь срок. После закрытия вклада банк может предложить клиенту продление депозита по новой ставке.
Таким образом, долгосрочные вклады станут привлекательными, если банки будут гарантировать сохранение процентных ставок.
