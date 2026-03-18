Экономист Беляев предупредил, что долгосрочные вклады могут оказаться ловушкой

Ранее в СМИ появилась информация, что к 2030 году правительство России планирует увеличить долю долгосрочных сбережений до 40%. Это будет достигнуто через создание благоприятных условий на финансовом рынке для стимулирования инвестиционной активности. Беляев пояснил, что основная цель — помочь банкам получить долгосрочные ресурсы для кредитования промышленности.