Снижения тарифов на отопление в Нижегородской области добилась ФАС

За период с 2023 по 2025 год в Нижегородское УФАС было направлено 155 обращений, касающихся услуг ЖКХ. Значительная часть этих обращений (более половины) была связана с повышением тарифов. В антимонопольной службе уточнили, что с 1 января текущего года в Нижегородской области произошла корректировка тарифов на коммунальные услуги на 1,7%, обусловленная изменением базовой ставки НДС. Других изменений в стоимости услуг не зафиксировано.