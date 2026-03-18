Снижения тарифов на отопление в Нижегородской области добилась ФАС

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) успешно добилось снижения стоимости теплоснабжения в Нижегородской области. Об этом сообщили «Живем в Нижнем» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С начала 2024 года территориальные подразделения ФАС активно занимаются проверкой экономической обоснованности тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг. В результате предпринятых действий удалось добиться снижения тарифов на отопление в Нижегородской области. В 2026 году работа по анализу тарифных ставок в регионе будет продолжена.
За период с 2023 по 2025 год в Нижегородское УФАС было направлено 155 обращений, касающихся услуг ЖКХ. Значительная часть этих обращений (более половины) была связана с повышением тарифов. В антимонопольной службе уточнили, что с 1 января текущего года в Нижегородской области произошла корректировка тарифов на коммунальные услуги на 1,7%, обусловленная изменением базовой ставки НДС. Других изменений в стоимости услуг не зафиксировано.
Как сообщили в УФАС, при появлении новой информации будут инициированы соответствующие проверки и приняты необходимые меры реагирования.
Ранее сообщалось, что более 350 млн рублей вернут нижегородцам за ЖКХ. Основной причиной возврата средств стало потепление: средняя температура в отопительные периоды 2025 года была на 2,6 градуса выше, чем годом ранее.