Актеры «Горьковки» и режиссеры из «Щуки» оценят детские спектакли

Во Владивостоке впервые пройдет масштабный фестиваль детских театральных коллективов «Владивосток. Театральная гавань». Сотня школьных и дошкольных театров со всего Приморья получат уникальный шанс сыграть на настоящей сцене, пройти мастер-классы от актеров и разделить призовой фонд 1 миллион рублей.
Театральные мероприятия начнутся 20 марта с фестиваля «Живи, театр, восьмое чудо света», который уже в 25-й раз пройдет в стенах Дворца детского творчества Владивостока. За 4 дня театральные эксперты и зрители просмотрят 100 спектаклей, а юные театралы посетят мастер-классы от актеров «Горьковки».
«Практически в каждой школе сегодня есть свой театр. Дети репетируют, играют, но чаще всего остаются в стенах своего класса или актового зала. Мы хотим это изменить. Хочется, чтобы ребят увидели профессионалы, чтобы они вышли на настоящую сцену, вдохнули воздух большого зала и почувствовали себя настоящими актерами», — рассказал Сергей Дмитриенко, первый заместитель главы администрации Владивостока.
Первые события фестиваля начались еще на прошлой неделе. Школьники и детсадовцы представили театральные постановки в отборочном туре. Всего было отобрано сто спектаклей, которые посоревнуются в нескольких номинациях фестиваля.
Четыре дня, с 20 по 24 марта, в двух залах будут идти конкурсные просмотры. Каждый день по 10 часов непрерывного действия. И вход на все показы свободный — увидеть выступления сможет каждый.
Фестиваль разделен на две лиги: для опытных коллективов и для тех, кто только начинает свой путь. В каждой лиге — 5 возрастных категорий. Номинаций тоже пять: драматический театр, музыкальный театр, кукольный театр, театр танца и литературно-художественная композиция. Всего предусмотрено 60 видов наград. А победители разлеять призовой фонд в размере 1 миллиона рублей.
В качестве экспертов театрального искусства во Владивосток приехали режиссеры театрального института имени Щукина — Валерий Маркин и Надежда Абрамова. Столичные гости не просто выставят оценки. После каждого конкурсного показа они будут встречаться с коллективами и лично разбирать их выступления.
«Для нас большая ценность, что удалось пригласить выдающихся режиссеров из Щукинского института. Это настоящее достояние нашего фестиваля. Мы задумывали этот проект как профессиональную копилку. Чтобы наши педагоги и дети могли перенять опыт у лучших», — подчеркнула Ольга Максимчук, заместитель министра культуры Приморского края.
«Владивосток. Театральная гавань» станет площадкой для обмена театральным опытом, передачей мастерства от старшего поколения младшему. Яна Мялк, актриса театра Горького и одна из организаторов фестиваля, напомнила, что театр для ребенка — это не просто игра. «Театр учит ребят общаться, слушать друг друга, работать в команде. Это лучшая подготовка к взрослой жизни», — рассказала актриса.