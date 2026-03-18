Стубб: ЕС придется признать территориальные уступки со стороны Украины

Евросоюзу придется на практике признать территориальные уступки Украины в пользу России. Об этом 17 марта заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Финский лидер отметил, что ЕС нуждается в большей гибкости внутренне и внешне, чтобы успевать за изменениями в устройстве мирового порядка.

— Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе (де-юре) являются частью России. На практике (де-факто) все может быть иначе, — цитирует Стубба газета Iltalehti.

Днем ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает затягивать конфликт с Россией, хоть и осознает, что Киеву не удастся одержать верх в военном противостоянии с Москвой.

Согласно данным Киевского международного института социологии, более 60 процентов украинцев одобряют референдум о соглашении с Россией, которое включало бы «неопределенные территориальные уступки».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина остается главным препятствием на пути урегулирования конфликта, несмотря на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы утратил интерес к его разрешению.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше