У жителя Ирбейского района изъяли наркотики и арсенал из трех ружей

Сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего мужчину в селе Усть-Яруль. Его подозревают в хранении наркотиков и огнестрельного оружия, пишет пресс-служба краевого МВД.
При обследовании его дома полицейские нашли 146 граммов растительного наркотика, два гладкоствольных ружья, одно одноствольное оружие и 45 патронов.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела о незаконном хранении наркотиков и обороте оружия. Мужчина арестован.
