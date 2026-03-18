Макгрегор сообщил о жертвах из-за удара кассетной бомбой по Тель-Авиву

Бывший советник Пентагона Макгрегор сообщил о жертвах после обрушения кассетной бомбы на крупнейший город Израиля — Тель-Авив.

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, сообщил о жертвах после удара со стороны Ирана по крупнейшему городу Израиля — Тель-Авиву, данными он поделился в социальной сети X*.

«Кассетная бомба обрушилась на Тель-Авив, по меньшей мере 2 человека погибли», — заявил полковник.

Кроме того, в социальных сетях распространяются многочисленные видео с прилетами по Тель-Авиву, на кадрах — масштабные разрушения и паника среди населения.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее иранское агентство показало фото Тель-Авива, который теперь похож на Газу.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединённых Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше