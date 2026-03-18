На сколько вырастут выплаты, если отложить выход на пенсию

Это составляет около 24% от средней заработной платы по стране, сообщает ИА DEITA.RU.
Для многих пожилых граждан такая сумма остается недостаточной, чтобы обеспечить достойный уровень жизни, поэтому актуальность вопроса о повышении пенсий становится всё более острой. Многие пенсионеры пытаются добиться большего — кто-то через суд доказывает наличие трудового стажа, который ранее не был учтен при расчетах Социального фонда России, а кто-то продолжает трудиться, совмещая работу с получением пенсии.
Но существует ещё один легальный и доступный способ значительно повысить будущие выплаты — как фиксированную часть, так и пенсионные коэффициенты. Это добровольная отсрочка выхода на пенсию. Такая возможность действует с 2015 года, когда в России были внесены изменения в систему формирования пенсионных прав и расчет страховых выплат.
За каждый год отсрочки после достижения пенсионного возраста начисляются специальные «премиальные» коэффициенты, которые увеличивают как фиксированную выплату, так и страховую составляющую, сформированную из пенсионных баллов. При этом для каждой части эти коэффициенты различаются. Чем дольше человек откладывает обращение за пенсией, тем больше у него появляется дополнительных надбавок.
Если человек решает отложить выход на пенсию всего на год после достижения стандартного пенсионного возраста, его выплаты увеличиваются примерно на 5,6% по фиксированной части и на 7% по страховой части. Если срок отсрочки растянется до пяти лет, прибавка становится особенно заметной: фиксированная пенсия возрастает примерно на 36%, а страховая — на 45%.
В такой ситуации итоговая пенсия пересчитывается с учетом этих премиальных коэффициентов для каждой составляющей отдельно. Это позволяет ощутимо увеличивать размер выплат за счет небольшого и обоснованного времени ожидания. Кроме этого, даже уже назначенную пенсию можно подвергнуть увеличению.
Закон допускает временный отказ от ее получения, например, при трудоустройстве на высокооплачиваемую работу. Если при этом гражданин работает не менее одного года, при повторном назначении пенсии его выплаты также увеличиваются за счет применения премиальных коэффициентов.
В дополнение к росту выплат, работая в этот период, пенсионер зарабатывает дополнительные пенсионные баллы — индивидуальные коэффициенты, начисляемые за каждое полное годовое или иной промежуток деятельности. В 2026 году стоимость одного балла составляет 156,76 рублей, а при максимуме в 10 баллов это может прибавить к пенсии до 1 567 рублей.
Таким образом, отсрочка выхода на пенсию превращается во вполне реальный финансовый инструмент для тех пенсионеров, которым здоровье позволяет продолжать трудовую деятельность. Каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста способен существенно увеличить итоговые выплаты.
Перед тем как принимать решение об отсрочке, целесообразно провести расчет «точки окупаемости» — то есть определить, через сколько лет увеличенная пенсия станет финансово выгоднее потерянных за эти годы выплат. Обычно этот срок составляет около 5−6 лет, после чего увеличение пенсии полностью компенсирует все недополученные выплаты, что делает такой вариант особенно привлекательным для трудоспособных пенсионеров, желающих улучшить свое материальное положение в старости, пишет портал PNZ.