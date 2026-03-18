За сутки в Ростовской области ликвидировали девять пожаров

Напомним, в ночь на 11 марта крупный пожар унес жизни двух человек в Ростове-на-Дону. На улице 30-я Линия полыхал частный дом площадью около 60 квадратных метров, а густой дым заполонил всю округу. Прибывшим на место возгорания спасателям потребовалось несколько часов для полной ликвидации пламени, после чего в сгоревшем здании были обнаружены тела погибших.