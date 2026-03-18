В Красноярском крае введут новые выплаты для безработных и работодателей

Депутаты Заксобрания Красноярского края рассмотрят поправки в региональный закон о содействии занятости на сессии 19 марта. Изменения коснутся поддержки тех, кто испытывает сложности с трудоустройством.
Работодатели, которые трудоустроят по направлению службы занятости участников СВО, инвалидов или граждан, освобождённых из мест лишения свободы, смогут получить субсидии из краевого бюджета. Порядок предоставления выплат утвердит правительство региона.
Также увеличенную поддержку получат подростки 14−18 лет, работающие в свободное от учёбы время — в трудовых отрядах или на предприятиях. Размер выплаты составит двукратную величину пособия по безработице с учётом районного коэффициента.
