Под Могилевом за «лишний» миллион при ремонте дороги оштрафовали предприятие и 30 должностных лиц

В Госконтроле раскрыли дело на миллион рублей, выявив необоснованное увеличение стоимости ремонта дороги в Могилевском районе.
Так, при реконструкции автодороги Могилев — Чериков — Костюковичи были допущены нарушения, связанные с завышением стоимости работ и материалов. На строительстве было занято республиканское дорожно-строительное предприятие. В документах оказались завышены расстояния по перевозке строительных отходов и объемы работ по установке и демонтажу разделительных дорожных блоков. Из-за несовпадений предприятие необоснованно получило свыше 1 миллиона белорусских рублей из бюджета.
Кроме того, проверка вскрыла факты неуплаты в бюджет стоимости реализованных возвратных материалов более чем на 400 тысяч рублей. В частности, предприятие при разработке карьеров попутно добыло и продало древесину. А стоимость ее реализации впоследствии не была возвращена в бюджет.
Еще при проверке сотрудники КГК оптимизировали проектные решения по реконструкции данной автодороги на сумму свыше 500 тысяч рублей, снизив затраты по амортизации разделительных дорожных блоков.
— Незаконно полученные средства возвращены в бюджет, предприятие получило штраф, — прокомментировали в пресс-службе.
Кроме того, к административной ответственности привлекли 30 должных лиц.
