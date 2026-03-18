Красноярский регоператор вернет 1,6 миллиона за несвоевременный вывоз мусора

Красноярский региональный оператор по требованию прокуратуры вернет потребителям 1,6 миллиона рублей. Таковы итоги проверки расчетного периода с июня 2025 по январь 2026 года, сообщает издание «Запад24».
— Региональный оператор ООО «РОСТтех» исправно выставлял счета. Однако в Красноярске, Канске, Иланском, Железногорске, Норильске, Дудинке, поселках Солонцы, Элита, деревне Бугачево и еще в 12 населенных пунктах Ирбейско-Саянского округа график вывоза отходов не соблюдался, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Также в отдельных территориях за весь январь мусор не вывезли ни разу. Задержки достигали 78 дней. При этом жители исправно получали квитанции.
Итого перерасчету подлежат счета 27 тысяч человек. Кроме того, прокуратура намерена добиться штрафа предприятию за нарушение режима оказания коммунальных услуг.