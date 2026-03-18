Три популярных омских трамвая изменят маршрут

ОМСК, 18 марта, ФедералПресс. В Омске трамваи № 1, 7 и 4 будут ходить другими маршрутами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Трамваи будут ходить по сокращенному маршруту из-за проведения ремонтных работ по улице Челюскинцев», — отметили в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что трамваи № 1, 4 и 7 будут курсировать до разворотного кольца, расположенного на улице 11-я Ремесленная.

Сроки завершения работ и возобновления движения по прежним маршрутам пока не уточняются.

Напомним, что жители Омска в скором времени смогут оплачивать проезд в общественном транспорте по геолокации. Подобная система уже работает в нескольких регионах страны.