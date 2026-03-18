Громкий скандал в африканском футболе: Сенегал лишили титула чемпиона в пользу Марокко

Представители Федерации футбола Сенегала выразили категорическое несогласие с вердиктом апелляционного совета. Генеральный секретарь организации Абдулайе Сейду Соу в эфире государственного телеканала RTS1 заявил, что решение не имеет под собой правовых оснований и было принято предвзято. По его словам, у сенегальской стороны с самого начала слушаний возникли серьезные сомнения в объективности процедуры. Федерация футбола Сенегала намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне для обжалования принятого решения, подчеркивая свою уверенность в законности позиции и намерение добиваться восстановления справедливости.