17 марта 2026 года Конфедерация африканского футбола объявила сборную Марокко чемпионом Кубка африканских наций, лишив титула Сенегал. Основанием стала апелляция на финал от 18 января в Рабате: сенегальцы покинули поле в знак протеста против пенальти, вернулись и победили 1:0, но КАФ засчитала техническое поражение 0:3. Сенегал намерен обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде в Швейцарии.
В истории африканского футбола произошло беспрецедентное событие: 17 марта 2026 года Конфедерация африканского футбола официально объявила сборную Марокко победителем Кубка африканских наций, одновременно лишив этого титула команду Сенегала. Данное решение, принятое апелляционным советом КАФ, стало первым в истории континентального футбола случаем пересмотра итогов финального матча с изменением чемпиона.
Основанием для пересмотра результатов послужили события финальной встречи, состоявшейся 18 января 2026 года в марокканском Рабате. В добавленное время основного времени матча конголезский арбитр Жан-Жак Ндала после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота сенегальской команды. В знак протеста против данного решения футболисты Сенегала демонстративно покинули поле. В течение примерно четырнадцати минут на стадионе царила напряженная обстановка: между официальными лицами и игроками происходили словесные перепалки и физические столкновения, пока главный судья изучал запись момента у боковой линии.
Главный тренер сборной Сенегала Папе Буна Тиау отдал распоряжение своим подопечным не возвращаться на поле. Позднее дисциплинарные органы КАФ наложили на специалиста штраф в размере ста тысяч долларов и отстранили от участия в официальных матчах. Лишь усилиями вингера Садио Мане сенегальские футболисты вернулись к продолжению встречи. Назначенный пенальти реализовал марокканец Брахим Диас, после чего матч перешел в дополнительное время, где победный гол забил Папе Гей, принеся Сенегалу победу со счетом 1:0.
Апелляционная комиссия КАФ, рассмотрев обстоятельства инцидента, пришла к выводу, что действия сенегальской стороны подпадают под положения статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций. Согласно данным нормативным актам, команда, отказывающаяся продолжать игру или покидающая стадион до завершения матча без разрешения арбитра, автоматически признается проигравшей. На основании этого первоначальный результат был аннулирован, а сборной Марокко присуждена техническая победа со счетом 3:0.
Представители Федерации футбола Сенегала выразили категорическое несогласие с вердиктом апелляционного совета. Генеральный секретарь организации Абдулайе Сейду Соу в эфире государственного телеканала RTS1 заявил, что решение не имеет под собой правовых оснований и было принято предвзято. По его словам, у сенегальской стороны с самого начала слушаний возникли серьезные сомнения в объективности процедуры. Федерация футбола Сенегала намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне для обжалования принятого решения, подчеркивая свою уверенность в законности позиции и намерение добиваться восстановления справедливости.
Королевская марокканская футбольная федерация, со своей стороны, приветствовала решение КАФ, отметив, что поданная ранее апелляция преследовала исключительно цель обеспечения корректного применения регламентных норм. В официальном заявлении марокканской стороны подчеркивается приверженность принципам честной конкуренции, прозрачности и стабильности африканских футбольных соревнований.
Для сборной Марокко данное событие имеет особое историческое значение: команда во второй раз в своей истории завоевала титул чемпиона Африки, спустя пятьдесят лет после первой победы в Кубке африканских наций.
Параллельно с пересмотром итогов финала КАФ объявила о корректировке ряда дисциплинарных наказаний. Был отменен штраф в размере ста тысяч долларов, ранее наложенный на нападающего марокканской сборной Исмаэля Сайбари, а срок его дисквалификации сокращен с трех матчей до одного. Вместе с тем в силе остался штраф для Марокканской федерации в размере ста тысяч долларов за попытки вмешательства игроков и официальных лиц в работу системы видеопомощи арбитрам.
Эксперты отмечают, что произошедший инцидент нанес существенный урон репутации африканского футбола. Финальный матч, завершившийся массовыми беспорядками, уходом команды с поля и столкновениями между участниками матча и зрителями, вынудил руководство КАФ публично признать, что имидж континентального футбола оказался серьезно запятнан.
Ожидается, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решения Спортивного арбитражного суда, куда намерена обратиться сенегальская сторона. До вынесения окончательного вердикта международным органом титул чемпиона Африки формально остается за сборной Марокко, однако спортивная общественность продолжает внимательно следить за развитием событий, которые могут иметь долгосрочные последствия для регламентной практики и управленческих подходов в африканском футболе.
