Пугающее созвучие: Во французской коммуне за пост мэра борются Итлер и Рено-Зелински

Ранее сообщалось, что намибийский политик Адольф Гитлер Уунона отказался от упоминания «Гитлер» в своем удостоверении личности. 59-летний политик представляет партию Народная организация Юго-Западной Африки, которая управляет Намибией с момента обретения независимости в 1990 году. Уунона заявил, что больше не хочет, чтобы его называли по имени, данному при рождении.