Пугающее созвучие: Во французской коммуне за пост мэра борются Итлер и Рено-Зелински

Во французской коммуне Арси-сюр-Об за пост мэра борются два кандидата, фамилии которых созвучны с фамилиями Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского. Это некие Шарль Итлер и Антуан Рено-Зелински. Об этом сообщает Figaro.
Примечательно, что оба кандидата вышли во второй тур. Итлер стал лидером первого тура, набрав 37,81 процента голосов, а Рено-Зелински — третьим. За него проголосовали 29,99 процента избирателей.
На втором же месте расположилась Анни Сука (ударение ставится на последний слог). У нее в копилке 32,2 процента голосов.
«Второй тур в Арси-сюр-Обе придется по вкусу любителям истории и геополитики: Итлер против Зелинского», — иронично замечают журналисты.
Ранее сообщалось, что намибийский политик Адольф Гитлер Уунона отказался от упоминания «Гитлер» в своем удостоверении личности. 59-летний политик представляет партию Народная организация Юго-Западной Африки, которая управляет Намибией с момента обретения независимости в 1990 году. Уунона заявил, что больше не хочет, чтобы его называли по имени, данному при рождении.
А в 2021 году американский телеканал C-SPAN в текстовой подводке назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински».