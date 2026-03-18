Жаль, что электроэнергией запастись нельзя: Жители Кишинева на весь день останутся без света — публикуем адреса

Сотни потребителей в столице в среду, 18 марта, временно останутся без света. О запланированных на среду отключениях сообщает поставщик услуги.
Ул. Мунчешть, 799 — с 08:40 до 16:40.
Ул. Н. Зелинского, 10/2, Сармизеджетуса, 16/2 — с 09:00 до 17:00.
Ул. Измаил, 21−29, 33, 54, 9002 — с 09:30 до 17:00.
Ул. Б. Петричейку-Хашдеу, 2, Колина Пушкин, 8A, 16/1, 18, 18/1, 20, 20/1, М. Рошие, 2/4, 3, 5/1, П. Рареш, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, З. Арборе, 10, 10 блок 2, 13, 15 — с 09:10 до 17:00.
Ул. Алба-Юлия, 206, 206/1, Балкань, 9999 — с 12:30 до 17:00.
Ул. Язулуй, 9004, O. Врабие, 5, 9−11, 6−8, 12, 12/1, пер. O. Врабие, 22, 31, 42, 999 — с 09:20 до 16:00.
Читайте также:
«Не методология и не реформа, а позор какой-то»: Почему систему новой кадастровой переоценки жилья в Молдове придумали полные идиоты.
Логика авторов этой «системы» проста до безобразия: мы тут в экселе нарисовали какие-то цифры, назвали их «рыночными», а вы теперь обязаны за этот бред платить (далее…).
Жители Молдовы начали отказываться от поездок в Арабские Эмираты и Египет: Отдых в Турции и других странах меняет логистику, возможно повышение цен — что происходит.
Стоит ли перестраховаться и отказаться от поездки на море в Египет, ОАЕ или Турцию — комментарий специалиста (далее…).
«Чем ближе линия фронта, тем хуже, велика вероятность, что нас заденет»: Чем может грозить Молдове решение Румынии предоставить свои базы вооруженным силам США — мнения экспертов.
Румыния станет стороной конфликта, если предоставит свои базы для ВС США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи (далее…).