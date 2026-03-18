Белая возле Уфы поднялась на 3 сантиметра

В Башкирии заметно потеплело, началось активное таяние снегов, но крупные реки пока остаются в покое. По данным Башгидрометцентра, они вскроются позже степных и горных, а сейчас уровни воды держатся на зимнем минимуме с небольшим приростом.
Белая возле уфимского Монумента Дружбы поднялась на 3 сантиметра, но в целом уровень все еще на 1 сантиметр ниже нулевой отметки поста. До выхода из берегов остается около 6 метров. Для сравнения: в прошлом году во время ледохода река росла больше чем на метр в сутки.
Дёма в районе деревни Бочкаревка (Чишминский район) прибавила 2 сантиметра. Здесь запас до критического уровня составляет 3,5 метра. Река Уфа на шакшинском посту застыла: до выхода на пойму еще 6 метров. А в Стерлитамаке Белая даже понизилась на сантиметр, до опасных значений здесь больше 3 метров.
