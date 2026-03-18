Малой кровью. Клещи проснулись раньше срока: как защититься и чего бояться

В Калининградской области клещи проснулись раньше срока — уже при +5°C они активны и опасны. Сезон, который традиционно начинался в мае, теперь стартует в марте, заставая людей врасплох. Особенно уязвимы дети: каждый третий укушенный — ребёнок младше 14 лет. Но главная угроза — не сам укус, а инфекции, которые он может принести: энцефалит и боррелиоз. В 2025 году в регионе зафиксировано 16 случаев первого и 65 — второго. Эксперты предупреждают: защита — это не разовое действие, а ежедневная привычка.
Сезон начался — пока вы ещё не готовы.
Клещи в Калининградской области больше не ждут мая. Как только столбик термометра уверенно пересекает отметку в +5°C, членистоногие выходят из спячки — и начинают охоту. В этом году резкое потепление после холодной зимы спровоцировало ранний старт сезона, и это тревожит специалистов. Ведь люди ещё не «включили» привычку к профилактике: дачники не надевают защитную одежду, дети играют в траве без осмотра, а туристы гуляют по паркам, не подозревая, что риск уже реален.
По данным регионального Роспотребнадзора, основной поток обращений традиционно приходится на май и июнь — когда совпадают три фактора: массовый выезд на природу, бурный рост травы и пик активности клещей. Но теперь сезон может начаться на недели раньше, а значит — требует более длительной и осознанной защиты. «Климат меняется, а клещи адаптируются быстрее, чем мы успеваем переобуться», — говорит эпидемиолог Анна Соколова. — «Раньше сезон начинался в апреле, теперь — в марте. И это не аномалия, а новая норма».
«Клещи — переносчики целого ряда вирусных и бактериальных заболеваний. Из самых опасных — энцефалит, который поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или летальному исходу. Лучшее средство профилактики — вакцина. Второе опасное заболевание — боррелиоз. Безопасного периода для последнего с точки зрения заражения не существует», объясняет Заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев.
Где подстерегает опасность: не только в лесу.
Миф о том, что клещи «падают с деревьев», живуч, но ошибочен. На самом деле они ждут в траве и на низких кустах, цепляясь за одежду при контакте. Их можно встретить везде: в городских парках, скверах, на газонах у домов, на дачных участках. Это делает угрозу повседневной — не только для туристов, но и для обычных горожан.
Особенно высокий риск — в Краснознаменском, Нестеровском и Озерском округах, где лесные массивы создают идеальные условия для устойчивых популяций клещей. Здесь чаще фиксируются случаи присасывания, особенно в периоды пиков активности.
«Люди думают: “Я не хожу в лес — мне не страшно”. Но клещ может быть на детской площадке, — предупреждают экологи — это не дикая природа, а наша повседневная среда. И она стала опасной».
Не укус — а угроза болезни: энцефалит и боррелиоз.
Сам по себе укус клеща не смертелен. Но он может стать воротами для смертельно опасных инфекций. В 2025 году в Калининградской области зарегистрировано 16 случаев клещевого энцефалита и 65 — боррелиоза (болезни Лайма). Энцефалит поражает центральную нервную систему, вызывает высокую температуру, судороги, может привести к инвалидности или смерти.
Боррелиоз часто начинается незаметно: слабость, головная боль, покраснение в виде «мишени» вокруг укуса. Без лечения он поражает суставы, сердце и нервы — иногда с необратимыми последствиями. Инкубационный период может длиться от нескольких дней до нескольких недель, поэтому даже при хорошем самочувствии важно сообщить врачу о факте укуса.
«Болезнь Лайма — это тихий убийца, — объясняют инфекционисты — Человек чувствует себя нормально, а через месяц у него отказывают суставы. И тогда уже поздно».
Кто в зоне риска: каждый третий — ребенок.
Ежегодно в регионе более 5 тысяч человек обращаются за помощью после укусов клещей. И каждый третий — ребёнок младше 14 лет. Дети чаще играют в траве, реже замечают клещей, а родители не всегда сразу проводят осмотр. Это увеличивает время контакта — а значит, и риск заражения.
Также в группе риска — дачники, туристы, работники лесного и сельского хозяйства. Но никто не застрахован, поэтому меры защиты должны быть универсальными. «Родители часто думают: “Мы же рядом!”, — говорит педиатр Марина Соколова. — Но клещ присасывается за 30 секунд. И всё — шанс упущен».
Некоторые задаются вопросом, если клещи приносят такой вред, то почему бы не найти способ уничтожить этот вид полностью. Этот вопрос разъясняет Мария Орлова, кандидат биологических наук, постдок лаборатории мониторинга биоразнообразия ТГУ:
«Полное изъятие кровососущих клещей из природы (строго говоря, и физически невозможное) прежде всего отразится на популяциях тех видов, для которых они являются одним из факторов естественного отбора, что обернется снижением жизнеспособности популяции позвоночных животных в целом. В долгосрочной перспективе это может оказаться крайне неблагоприятным явлением. Кроме того, пока не изучены все биотические связи, в которые кровососущие клещи могут быть вовлечены. Но зато на сегодняшний день достоверно известно, что удаление любого звена губит всю экологическую цепочку. Поэтому последствия могут быть совершенно непредсказуемыми, вплоть до вымирания каких-то видов».
Что делать при укусе: не паниковать, но действовать.
При обнаружении присосавшегося клеща рекомендуется как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. Это наиболее безопасный способ удаления, который снижает риск осложнений и позволяет сразу получить консультацию врача. В случае если оперативно обратиться к медикам невозможно, допускается самостоятельное удаление клеща с соблюдением осторожности. Его извлекают с помощью пинцета или специального устройства, аккуратно захватывая как можно ближе к коже и плавно выкручивая, стараясь не сдавливать тело.
Важно удалить клеща полностью, не оставив части в коже, поскольку это может привести к воспалению. После удаления место укуса необходимо обработать антисептиком. Использовать масло, спирт или другие жидкости для «удушения» клеща до извлечения специалисты не рекомендуют.
Извлеченного клеща по возможности сохраняют и передают на лабораторное исследование. Это помогает определить наличие инфекций и при необходимости вовремя начать лечение. Даже если самочувствие не ухудшается, врачи советуют наблюдать за состоянием в течение нескольких недель. При повышении температуры, появлении слабости, головной боли или покраснения в месте укуса следует обратиться за медицинской помощью и сообщить о факте укуса.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Ирина Шестакова, в памятке для пациентов подчеркивает: «Не имеют под собой никаких оснований некоторые надуманные советы о том, что для лучшего удаления следует накладывать на присосавшегося клеща мазевые повязки или использовать масляные растворы. Масло может закупорить дыхательные отверстия клеща, и клещ умрет, так и оставшись в коже. Капать на клеща маслом, керосином, прижигать клеща — бессмысленно и опасно. Органы дыхания у клеща закупорятся, и клещ отрыгнет содержимое, что увеличит риск попадания инфекции».
Профилактика, которая спасает жизни: вакцинация.
Единственный надёжный способ защититься от клещевого энцефалита — вакцинация. Курс состоит из нескольких прививок и завершается за 2 недели до начала сезона. Даже привитым людям необходимо соблюдать меры защиты — ведь вакцина не защищает от боррелиоза и других инфекций.
Клещи в Калининградской области больше не «летняя проблема». Они адаптировались к изменяющемуся климату — и стали ранним, скрытым, повседневным риском. Но если знать правила, соблюдать их и не пренебрегать осмотром, можно избежать трагедии. Потому что лучшая защита — это внимание. А не просто удача.
Как защититься: одежда, репелленты, осмотр.
Специалисты рекомендуют:
Носить закрытую одежду: брюки заправлять в обувь, рукава — плотно прилегать к запястьям.
Выбирать светлые ткани: на них клеща заметить легче.
Использовать репелленты — строго по инструкции. Некоторые средства предназначены только для одежды, и их нанесение на кожу может вызвать ожог.
Проводить осмотр после прогулки: особенно за ушами, на шее, в подмышках, в волосах. Повторный осмотр — через несколько часов.
Не забывать о домашних животных: они могут занести клеща в дом.
«Защита — это не разовое действие, а привычка, — подчеркивает энтомолог Игорь Петров. — Как мыть руки после улицы. Только так выживешь».