«Не мог ходить, но поехал». Как ставят на ноги детей с ОВЗ на Севере

Норильск часто называют «островом»: сюда не добраться по автомобильной дороге, а любая доставка зависит от капризов погоды и авиасообщения. В условиях вечной мерзлоты и высоких цен обычные вещи — от зимних сапог до курса реабилитации для ребенка — стоят в разы дороже, чем на «материке». В этой изоляции живут те, кому поддержка необходима больше всего: многодетные семьи, дети с особенностями развития и люди, оказавшиеся в финансовом тупике.
С 2010 года благотворительный фонд «69 параллель», помогающий норильчанам, возглавляет Екатерина Галайда. Её путь в благотворительность начался необычно: будучи на седьмом месяце беременности и только уйдя в декрет, она согласилась занять пост директора некоммерческой организации. О том, как устроена помощь на Крайнем Севере, Екатерина рассказала krsk.aif.ru.
Начинали с того, о чем боялись говорить.
Екатерина Беленкова, krsk.aif.ru: Екатерина, фонду «69 параллель» больше 20 лет. Расскажите, с чего всё начиналось?
— Фонд появился в 2004 году, когда в нашем городе остро стояла проблема ВИЧ-инфекции. Она появилась и очень стремительно распространялась, но люди о ней мало что знали. Все думали: мы живем на Севере, нас это не коснется. Однако практически каждый день один человек получал такой диагноз. При этом это были обычные, семейные люди, которые вели вполне здоровый образ жизни. Они столкнулись с рядом проблем: как вообще с этим жить, как об этом сказать? Был страх, дискриминация. Людей могли просить уволиться с работы или не пускать их детей в садик.
Тогда появилась группа взаимопомощи, которой руководила клинический психолог Нина Карасева. Люди собирались, обсуждали, как им с этим жить. Собственно, Нина Васильевна и открыла фонд, чтобы можно было официально получить помещение, участвовать в грантовых конкурсах. Сейчас программа по ВИЧ у нас закрыта, потому что потребность снизилась, но мы продолжаем поддерживать продуктами и вещами пациентов профильного отделения городской больницы.
— Вы возглавили фонд в 2010 году при весьма необычных обстоятельствах. Почему вы решили принять этот вызов и что в то время было самым сложным в работе НКО?
— Для меня это был, прежде всего, вызов самой себе. Наверное, мне всегда хотелось заниматься чем-то подобным, просто я этого не осознавала. Моим основным местом работы была социальная бюджетная организация, поэтому я понимала специфику и проблемы, с которыми может столкнуться благотворительный фонд. У меня уже был небольшой опыт работы с документами, к тому же я была волонтером — на городском форуме много общалась с местным сообществом.
В 2010 году сфера НКО в стране только-только начинала развиваться, и это было самым сложным. Когда ты приходил в бюджетную организацию или в бизнес-структуру и говорил, что представляешь благотворительный фонд, на тебя смотрели с опаской. Люди просто не понимали, что это за юридическое лицо, легально ли оно и безопасно ли с нами работать. Это сейчас отношение в обществе совсем другое, а тогда мы всему только учились и буквально пробивали стены.
«Сундук» чудес для кочевников.
— Сейчас у фонда четыре программы. Начнем с «Сундука», который вы называли «вечным двигателем». В чем его главная задача и кому конкретно он помогает?
— «Сундук» начался с того, что к нам в фонд постоянно приносили вещи, а мы не знали, что с ними делать. Потом случилась история. Обеспеченная женщина принесла норковые шубы, дорогие платья и сказала: «Вы их продайте, а деньги направьте на благотворительность». Мы тогда за эти шубы выручили порядка 100 тысяч рублей — это была крупная сумма в то время. Все эти факторы сложились в один пазл: раз нам несут вещи, почему бы не извлечь из этого пользу? Так, в 2015 году и появился «Сундук».
На тот момент в Норильске не было ни одного секонд-хенда. Бюджетные учреждения оказывали вещевую помощь, но по словам людей, одежда лежала в небольших помещениях неразобранными стопками. Выбрать что-то подходящее не всегда удавалось, поскольку одежда была в непригодном виде. Мы решили сделать проект, где эту помощь будут оказывать удобно и красиво — чтобы люди чувствовали, что они пришли не просто по нужде. Чтобы этот процесс повышал им настроение, вдохновлял их и показывал, что поддержка есть, и можно найти в себе силы справляться с трудностями.
К нам в «Сундук» приходила женщина, у которой умер муж. Она оказалась одна, финансово и психологически раздавлена. Ей нужны были не только вещи, но и люди рядом, с которыми можно пообщаться, отвлечься. В итоге это женщина стала нашим волонтером, нашим амбассадором. Когда человек приходит с таким отношением, у тебя появляется внутренняя ответственность за него. Это мотивирует не останавливаться.
— Вы отправляете помощь по всему Таймыру, в том числе кочевникам. Как выстраивается логистика и что им нужно в первую очередь?
— Истории бывают разные. Иногда к нам заходят сами жители отдаленных поселков, когда приезжают в Норильск по медицинским вопросам. Иногда вахтовики рассказывают про то, что в поселке есть многодетная семья. А магазинов там нет, или в них высокие цены. Мы узнаем размеры, собираем сумку с вещами, книгами, игрушками и передаем с этим вахтовиком.
Помогают сами жители тундры, когда приезжают в Норильск по медицинским вопросам. Иногда мы ищем волонтеров из сообщества водителей внедорожников и едем сами. На День оленевода мы привозим «фримаркет» — свободный бесплатный магазин, где жители могут выбрать всё, что им нравится.
— Есть ли какие-то неочевидные вещи, которые очень востребованы в тундре и далеких поселках — то, о чем мы, городские жители, даже не задумываемся?
— Я ездила в Тухард (поселок в 100 км от Норильска, — прим.ред.), чтобы увидеть, как живут коренные народы. Даже не знала, что представить. Оказалось, местная молодежь вполне современно одевается. У них вполне современный быт, разве что живут в балках (так на Севере называют передвижной дом на полозьях для временного жилья, — прим.ред.). Дети так же интересуются комиксами и аниме, как и наши городские дети. При этом они очень берегут свои традиции. На праздники с удовольствием одеваются в национальные наряды. Это удивительный симбиоз, в котором сочетается наша современная культура и культура Севера.
Из необычного — мы всегда собираем для коренных жителей старые дубленки и шубы. Они используют этот мех в быту: утепляют свои сани, технику, отделывают жилища. Они всё это мастерски перешивают и используют.
Ролики против диагнозов.
— Программа «Безграничные возможности» помогает детям с ОВЗ. Воспитывать ребенка с инвалидностью сложно, хоть в Красноярске, хоть в Центральной России. Какие трудности есть у родителей на Крайнем Севере?
— Воспитывать ребенка с ОВЗ на Севере безусловно сложнее. Начиная с быта: здания строили на сваях (такая технология помогает сохранить вечную мерзлоту, — прим. ред.), поэтому везде высокое крыльцо. Очень многие дома советской постройки, когда еще не было программ доступной среды. Сейчас достроить к ним подъемник достаточно сложно.
Другая проблема — дефицит узких специалистов и небольшой выбор методов и услуг. И, конечно, удаленность. В средней полосе можно сесть в машину и приехать на лечение, а у нас — только самолет, что сложнее и в разы дороже.
Изначально мы в программе собирали деньги на выездную реабилитацию. Но потом поняли местные проблемы родителей и решили организовать занятия здесь. Договорились с городскими бассейнами, обучили тренеров. Сейчас у нас есть гидрореабилитация, адаптивная йога, ролики, работает клуб развития коммуникативных навыков, АВА-терапия.
— Можете вспомнить историю ребенка, чьи успехи вас особенно порадовали?
— Наш Миша. У него Синдром Санфилиппо (мукополисахаридоз III типа) — очень редкое генетическое заболевание, когда со временем мышцы перестают работать. Когда Миша пришел на первые занятия на роликах, они с инструктором даже надеть их не могли — он просто не хотел. А потом для него это стало любимейшим занятием! Ребенок, который не мог сделать шаг, смог проехать несколько метров. Для него это колоссальное достижение и очень мощная поддерживающая терапия. Ролики мотивируют, потому что это не скучная медицинская процедура, а спорт в удовольствие. Кстати, многодетная мама Миши в итоге сама выучилась на инструктора.
А еще есть Дима — мальчик с расстройством аутистического спектра. Он вообще не знал, что такое ролики. Сейчас гоняет по роллердрому, делает трюки и ездит на всероссийские соревнования «Старты мечты». У него улучшилась коммуникация и успехи в учебе. Видя это, родители тоже получают заряд сил.
— Чтобы помогать таким детям, вы привлекаете горожан. Например, благодаря ярмарке «Подарошная» получилось оплатить курс реабилитации 9-летнему Алану Габараеву. У него редкий и тяжелый диагноз — СМА. Расскажите, пожалуйста, историю этого мальчика.
— Алан уже несколько лет занимается у нас гидрореабилитацией. Для детей со СМА вода — это наиболее эффективный способ поддержки мышц. Это плавная, безопасная, но очень действенная нагрузка. К сожалению, этот диагноз неизлечим. Но при нем крайне важна постоянная реабилитация, потому что она позволяет удерживать мышцы в тонусе, повышает качество и продлевает жизнь ребенка. Родители обратились к нам за помощью для выездного курса, и мы смогли помочь.
Лавочки из мусора.
— Довольно неожиданное для Севера направление — переработка пластика. Как вообще пришла идея создать такой проект в Норильске?
— Для Норильска проблема раздельного сбора мусора стоит довольно остро. Мастерскую придумали не мы — к нам пришли волонтеры горно-металлургической компании. Они нашли в интернете способ, как переработать пластик без миллиардных вложений, буквально в любом гараже из старой духовки.
Мы с Екатериной Карасевой (председатель БФ «69 параллель», — прим.ред.) экоактивисты, поэтому сразу согласились. Это, скорее, экспериментальная, образовательная площадка. Мы показываем горожанам, что можно сделать из мусора. Мы берем пластик второго типа — крышки и пакеты. Из этого получаются офисные планшетки, значки, цветочные кашпо. У нас есть специальные термопрессы: мы делаем пластиковые пластины, а из них потом можно выпилить и собрать лавочки и урны. Кстати, мы уже устанавливали их на улицах города.
— Обычно людей тяжело привлечь к экологии. Особенно сейчас, когда обстановка в мире нестабильная. По вашим наблюдениям, как изменился интерес людей к экологическим проблемам в последние годы?
— С одной стороны, люди отвлеклись на фоне разных потрясений, начиная с ковида. Однако горожане всё равно остаются осознанными. К нам приходят дети, молодежь, и мы им объясняем: у вашего поколения уже нет выбора, вам придется этим заниматься. Полигоны переполнены, объемы одноразовой упаковки колоссальные. Если мы сейчас этим не займемся, то просто все станем жить в большой мусорной куче.
Проблем с вторсырьем у нас точно нет. В торговых центрах стоят наши ящики для сбора крышек, и они не пустуют. Люди сами, без нашей рекламы, собирают пластик дома, на работе и постоянно нам привозят.
Рыбки, которые рвут сети.
— Если бы вас попросили рассказать всего одну историю, которая описывает, что такое «человечность на Севере» — что бы вы вспомнили?
— Конкретную выделить сложно, это скорее общая система взаимопомощи. Бывают ситуации, когда человеку жизненно необходимо лекарство, которого нет ни в одной аптеке города. Ты просто запускаешь просьбу в соцсетях. Моментально видишь, как она появляется на страничках твоих знакомых, а потом и незнакомых.
Люди начинают звонить: «Я завтра лечу из Москвы, где купить? Давайте реквизиты, сейчас заедем, купим и привезем». Я считаю, это свойственно нашему человеку, не только на Севере, но и в России — не оставаться в стороне. Когда всё хорошо, мы можем спорить, отстаивать свои точки зрения. Но если случается беда, наши люди оперативно объединяются. Мне это напоминает мультик «В поисках Немо», когда маленькие рыбки сбились в одну стаю и общими усилиями порвали сеть. Справились с большой бедой вместе.