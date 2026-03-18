Красноярские студенты и школьники могут вступить в ряды студотрядов России

Студенты и школьники Красноярского края могут присоединиться к масштабному студенческому движению — вступить в ряды Российских студенческих отрядов. Это позволит им развить профессиональные навыки, обрести новые знакомства, стать участниками творческих фестивалей и спортивных спартакиад. В списке вакансий множество направлений: от вожатых, строителей и проводников до медиков. Также молодёжь ждут на работе в агрокомплексах, сфере ресторанного и отельного сервиса. Для школьников с 14 лет действуют трудовые отряды подростков. Подробную информацию можно получить в сообществе студенческих отрядов Красноярского края.