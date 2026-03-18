На кольце по улице Калинина в Красноярске изменят схему движения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На улице Калинина планируют внести изменения в движение на транспортном кольце.
По предложению жителей там планируют установить светофоры и перенести автобусную остановку, сообщает мэрия.
Такое решение принято после анализа специалистов, включая Центр организации дорожного движения (ЦОДД), который следит за транспортной ситуацией в городе с помощью более 1 400 камер и свыше 800 светофорных объектов. Эксперты ЦОДД считают, что изменения на кольце на Калинина позволят снизить количество заторов более чем на 20%.
«Такие предложения всегда требуют детальной проработки, оценки профессионалов, как изменения отразятся на общем трафике. Недавний позитивный пример — отмена выделенной полосы на Николаевском мосту в сторону Октябрьского района. Решение было принято в связи с обращениями жителей Тихих Зорь. Практику анализа инициатив от жителей по улучшению дорожной ситуации продолжим», — сказал мэр Сергей Верещагин.
Реализация изменений на кольце по ул. Калинина будет зависеть от выделения финансирования.