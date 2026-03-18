Как преобразились Крым и Севастополь со Дня воссоединения с Россией

18 марта 2014 года в Кремле был подписан Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в ее составе новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Этот день стал официальным праздником и выходным на территории Крыма и Севастополя. В 12-ю годовщину события рассказываем, как преобразился полуостров за минувшее время.
Крымская весна вошла в историю как обозначение тревожного и обнадеживающего периода 2014 года. Тогда жители полуострова готовились защищать свой язык, культуру и веру. Выдохнуть получилось, когда стало ясно: они не одни, плечом к плечу с ними встали народы России. 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум о статусе Крыма и Севастополя. А 18 марта подписали договор, который вернул полуостров в родную гавань. И началось его преображение. Сейчас, спустя 12 лет, можно говорить о том, как окреп и развивается Крым, несмотря на все трудности, сопряженные с ведением СВО.
Прямая связь.
Вызовы, которые возникали в процессе отделения полуострова от Украины, превратились в достижения. Водная блокада Крыма привела к тому, что были построены три водозабора, в каждом из которых пробурили более 10 артезианских скважин. Блэкаут, когда полуостров на полгода оказался в энергетической блокаде, привел к форсированию сроков запуска энергомоста для подключения к Единой энергосистеме России, а также к строительству Балаклавской тепловой электростанции. Что касается транспортной доступности, то в феврале 2016-го начали строительство Крымского моста, а в конце 2019-го по нему открылось уже железнодорожное сообщение. Спустя год официально ввели в эксплуатацию трассу «Таврида».
— Воссоединение Крыма с Россией — событие исторического масштаба. Оно изменило наш полуостров, Россию и весь мир. Положило начало воссоединению русских земель. Но главное — оно изменило всех нас. Крымская весна сплотила крымчан разных национальностей, вызвала мощный патриотический подъем во всей огромной стране. Отпала шелуха ложных ценностей и смыслов. Думаю, не будет преувеличением сказать, что «крымский консенсус» во многом определил вектор движения России на годы и десятилетия вперед, — отмечает глава Республики Крым Сергей Аксенов. — Колоссальные позитивные изменения в жизни Крыма, которые произошли за 12 лет, видны, что называется, невооруженным глазом. Построены уникальные инфраструктурные объекты, новые дороги, школы, больницы, детские сады, миллионы квадратных метров жилья. Благоустраиваются города и села. Особое внимание уделяется вопросам помощи участникам СВО и членам их семей. В республике действует более 30 региональных мер поддержки — от предоставления в собственность земельных участков бесплатно до льготного проезда.
Крыму есть чем гордиться. Управление информации и пресс-службы главы Республики Крым сообщило, что ключевые макроэкономические показатели за 12 лет выросли в разы. Собственные доходы бюджета увеличились более чем в шесть раз, объемы промышленного производства — в 2,5 раза. В экономику вложено более 2,4 триллиона рублей инвестиций, более половины — частные. За минувшие годы Крым посетили свыше 74 миллиона туристов. По динамике экономического роста республика заняла пятое место среди субъектов России.
— Однако все эти достижения, цифры и факты важны не сами по себе. Российский Крым — это прежде всего люди. И все, что сделано за прошедшие годы, сделано для людей. Для того, чтобы каждая семья увидела и почувствовала позитивные изменения в своей собственной жизни, — подчеркивает глава Республики Крым Сергей Аксенов. — В этом цель и смысл всех преобразований. Все без исключения наши успехи — это результат постоянной поддержки президента, правительства, российских регионов, всей страны. И конечно, это результат напряженного труда и единства крымчан.
Город-герой.
Легендарный Севастополь, третий город федерального значения, где находится главная база Черноморского флота, развивается стремительно. Это можно увидеть по социально-экономическим показателям, предоставленным пресс-службой губернатора Севастополя. Так, за 12 лет прирост населения составил около 170 тысяч человек. А валовой региональный продукт вырос в 11 раз по сравнению с 2014 годом.
— 18 марта — это день, когда мы особенно остро чувствуем, насколько правильный выбор сделали наши люди 12 лет назад. Этот выбор — выбор жизни, развития и возвращения домой, в Россию. За минувшие годы, несмотря на все трудности и внешнее давление, Севастополь преобразился, и эти изменения видны каждому, — рассуждает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. — Когда я говорю о достигнутом, то в первую очередь вспоминаю не сухие цифры, а лица людей, которые стали жить лучше. Мы построили десятки новых школ и детских садов, где наши дети получают современное образование в комфортных условиях. Отремонтировали сотни километров дорог, которые годами оставались без должного внимания. Возвели новые объекты здравоохранения, которые помогают сохранить самое главное — здоровье севастопольцев. Ввели в строй новые объекты коммунальной инфраструктуры, которые обеспечивают бесперебойное водоснабжение и теплоснабжение. А самое главное — мы смогли восстановить знаковые памятники, создать новые общественные пространства, где приятно гулять и проводить время. За эти годы Севастополь стал еще более благоустроенным, современным и, главное, родным для всех, кто считает его своим домом. Это — результат нашей общей работы, совместного стремления сделать Севастополь лучше. Каждый, кто любит этот город и верит в его будущее, внес свой вклад.
Оцените масштаб, построено: 26 объектов образования, включая 9 школ, 16 детских садов и Севастопольский кадетский корпус; 39 зданий и сооружений в системе здравоохранения; в сфере культуры построен музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», продолжается строительство культурного кластера на мысе Хрустальный; построены и реконструированы 67 спортивных объектов, среди них два стадиона, Дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой и многое другое.
Ценность знаний.
Что касается перспектив в научной сфере, то, в числе прочего, ведется работа по созданию кампуса мирового уровня на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ).
— После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Севастопольский государственный университет получил доступ к федеральной системе поддержки науки и за 10 лет выстроил современную исследовательскую инфраструктуру, — отмечает проректор по научной деятельности СевГУ Максим Евстигнеев. — Университет вошел в программы «Приоритет 2030» и «Наука и университеты», создал новые лаборатории и инжиниринговые центры, усилил ключевые научные направления.
Среди университетских разработок и достижений можно назвать научно-исследовательское судно «Пионер-М» с элементами безэкипажного управления, линейку беспилотных надводных аппаратов — катера «Сарган» и «Барабулька», катамаран «Морской скорпион» для уборки мусора с поверхности воды, отечественную систему автоматизированного проектирования «Гамма» для радиоэлектроники и СВЧ-устройств. И это лишь несколько достижений одного из вузов, расположенных на Крымском полуострове, в Севастополе.
Наше будущее.
Мы говорим про настоящее. А что в будущем? Несколько слов про детей и молодежь. Так, в 2023 году открыли Севастопольскую детскую школу искусств. Ее построили буквально за год.
— Это уникальный проект. Впервые в нашем городе появилось учреждение, созданное специально для дополнительного образования в сфере культуры, где все соответствует самым современным стандартам. Обучаем по флагманским предпрофессиональным программам: дизайн, архитектура, декоративно-прикладное творчество, хореография, вокал, искусство театра, — рассказала Мария Костевич, директор Севастопольской детской школы искусств. — Мы получаем рекордное количество заявлений от желающих обучаться у нас. Так, в прошлом году на 247 бюджетных места было 1770 заявлений. Поэтому проводим полноценные вступительные испытания, где отбираем самых талантливых среди одаренных. Подтверждаем это на всероссийском уровне.
Например, воспитанница Севастопольской детской школы искусств Варвара Купчина стала финалисткой конкурса «Синяя птица». Более 50 работ воспитанников школы искусств были представлены на международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Космос» на ВДНХ, центром которой стало панно «Крым космический». Регулярно воспитанники школы готовят выставки и для севастопольцев, в том числе и на День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Напомним, в этом учебном заведении обучаются дети от 5,5 до 18 лет.
Говоря о том, как расцветает Крым, важно упомянуть арт-кластер «Таврида» — молодежное пространство, которое начали создавать в 2015 году. Это целый город, где деятели культуры, искусства и творческих индустрий могут стать участниками бесплатных образовательных программ. Посетить его как гость может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте.
— За время своего существования арт-кластер «Таврида» стал местом, где рождаются идеи, где встречаются традиции и новаторство, где мы создаем пространство, основанное на общих ценностях и единстве. Ежегодно сюда приезжают тысячи молодых творцов со всей России, десятки тысяч гостей и жителей Крыма, — рассказала Ксения Артемьева, руководитель арт-кластера «Таврида». — Сегодня арт-кластер — настоящий город молодых творцов, расположенный на 250 гектарах на берегу Черного моря, близ Судака. Он включает в себя площадку для летних школ и масштабного фестиваля «Таврида. АРТ», Академию творческих индустрий «Меганом», где круглый год проходят программы и культурные события, а также наземный и подводный арт-парки «Таврида» с коллекцией из более чем 60 объектов и инсталляций. В 2024 году на территории арт-кластера появилась контент-студия «Юг. Кино» — крупнейший киносъемочный комплекс на юге России. А в октябре 2025 года мы открыли Центр гастрономии «Гастро. Юг».
Глядя на то, как преобразился полуостров, кажется, это нереально, сказочно. Но все возможно, если делается с любовью к людям.
ЦИФРА.
96 процентов — примерно столько проголосовавших на референдуме 2014 года высказались за воссоединение с Россией. По официальным данным, в Крыму «за» проголосовали 96,77 процента, в Севастополе — 95,6 процента.
МНЕНИЕ.
Под надежным крылом.
Михаил Щипанов, обозреватель:
— Сегодня исполняется 12 лет, как Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Отныне — это дата одного из главных праздников полуострова. Все помнят историю, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев без соблюдения конституционных формальностей передал Крымскую область Украинской ССР. Просто Хрущев в ходе борьбы за власть, вспыхнувшей между наследниками Сталина, нуждался в поддержке многочисленной Компартии УССР.
В течение десятилетий украинские власти пытались осуществить насильственную украинизацию в Крыму, прекрасно понимая, какие настроения там преобладают. Но государственный переворот в Киеве, принятые новыми властями дискриминационные законы в конце февраля 2014 года, включая запрет на использование русского языка, дали старт Крымской весне.
Возвращение Крыма и Севастополя в Россию на мартовском референдуме поддержали более чем 96 процентов жителей. Но главный итог прошедших лет заключается в том, что регион перестал быть «сиротой», источником выкачивания ресурсов, каким он был при Украине. Миллионы квадратных метров нового жилья, более трехсот километров новых дорог и почти четыре тысячи километров отремонтированных. Многополосная трасса «Таврида» стала визитной карточкой нового Крыма, конкурируя с символом неразрывной связи полуострова с «материком» — Крымским мостом. Новое здание аэропорта, новые детские сады, отремонтированные школы и больницы — это ли не проявление реальной заботы родины-матери?
А противокорабельные ракеты «Бастион» являются лишним напоминанием о том, чей Крым.