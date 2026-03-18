Как преобразились Крым и Севастополь со Дня воссоединения с Россией

— 18 марта — это день, когда мы особенно остро чувствуем, насколько правильный выбор сделали наши люди 12 лет назад. Этот выбор — выбор жизни, развития и возвращения домой, в Россию. За минувшие годы, несмотря на все трудности и внешнее давление, Севастополь преобразился, и эти изменения видны каждому, — рассуждает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. — Когда я говорю о достигнутом, то в первую очередь вспоминаю не сухие цифры, а лица людей, которые стали жить лучше. Мы построили десятки новых школ и детских садов, где наши дети получают современное образование в комфортных условиях. Отремонтировали сотни километров дорог, которые годами оставались без должного внимания. Возвели новые объекты здравоохранения, которые помогают сохранить самое главное — здоровье севастопольцев. Ввели в строй новые объекты коммунальной инфраструктуры, которые обеспечивают бесперебойное водоснабжение и теплоснабжение. А самое главное — мы смогли восстановить знаковые памятники, создать новые общественные пространства, где приятно гулять и проводить время. За эти годы Севастополь стал еще более благоустроенным, современным и, главное, родным для всех, кто считает его своим домом. Это — результат нашей общей работы, совместного стремления сделать Севастополь лучше. Каждый, кто любит этот город и верит в его будущее, внес свой вклад.