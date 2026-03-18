Выявили новый опасный подтип рака крови у подростков

Японские ученые выявили новый подтип рака крови, который чаще диагностируется у подростков. Об этом сообщил руководитель исследования из Национального онкологического центра Японии Кэнъити Ёсида.
По данным исследования, новый вариант T-клеточного острого лимфобластного лейкоза обнаружили у 14 пациентов из более чем тысячи изученных случаев. Возраст заболевших варьировался от 7 до 35 лет, при этом средний составил около 17 лет.
Специалисты отнесли выявленный подтип к группе крайне высокого риска: для него характерны частые рецидивы и высокий уровень смертности. Дополнительную сложность представляет диагностика — заболевание может не выявляться при стандартных обследованиях, так как связано с редкой хромосомной перестройкой.
Причины, по которым этот подтип чаще развивается у подростков, пока не установлены. Ученые рассчитывают, что результаты исследования помогут разработать более эффективные методы лечения.
Ранее онкологи отмечали, что многие виды рака на ранних стадиях протекают бессимптомно и выявляются уже при прогрессировании заболевания, что делает регулярные обследования ключевым фактором ранней диагностики.