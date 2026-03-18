Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинкл заявил, что в Тель-Авиве воцарился хаос и показал последствия ударов

Американский политик Хинкл заявил, что крупнейший город Израиля, Тель-Авив, погрузился в хаос, он также показал последствия ударов со стороны Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Крупнейший город Израиля, Тель-Авив, погрузился в хаос после 61-й волны ударов со стороны Ирана, заявил в социальной сети X* американский политик и блогер Джексон Хинкл.

По его словам, зафиксировано минимум два прилета кассетных бомб.

«Зафиксированы множественные попадания в Тель-Авиве», — подчеркнул Хинкл.

Он также опубликовал многочисленные видео с результатами атак, на кадрах видны разрушения, на некоторых объектах — крупные возгорания, которые пытаются ликвидировать экстренные службы.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, сообщил, что в результате удара по Тель-Авиву кассетной бомбой есть как минимум двое погибших.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.