Хинкл заявил, что в Тель-Авиве воцарился хаос и показал последствия ударов

Крупнейший город Израиля, Тель-Авив, погрузился в хаос после 61-й волны ударов со стороны Ирана, заявил в социальной сети X* американский политик и блогер Джексон Хинкл.
По его словам, зафиксировано минимум два прилета кассетных бомб.
«Зафиксированы множественные попадания в Тель-Авиве», — подчеркнул Хинкл.
Он также опубликовал многочисленные видео с результатами атак, на кадрах видны разрушения, на некоторых объектах — крупные возгорания, которые пытаются ликвидировать экстренные службы.
Ранее бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, сообщил, что в результате удара по Тель-Авиву кассетной бомбой есть как минимум двое погибших.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
