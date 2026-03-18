В Железногорске нетрезвый лихач на BMW протаранил полицейскую машину (видео)

В Красноярском крае сотрудники ДПС задержали нетрезвого лихача на BMW, который при попытке скрыться протаранил патрульную машину.
Внимание экипажа ДПС, который дежурил на улицах Железногорска, привлек автомобиль BMW, двигавшийся на большой скорости. Требование полицейских об остановке водитель иномарки проигнорировал и попытался скрыться.
«В ходе преследования правонарушитель совершал опасные маневры, выезжал на полосу встречного движения и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. На поимку лихача были оперативно ориентированы наружные наряды полиции. В попытке уйти от погони водитель допустил столкновение со служебным автомобилем патрульно-постовой службы, после чего, не останавливаясь, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Пострадавших в ДТП нет», — рассказали в пресс-службе.
Не справившись с управлением на высокой скорости, водитель съехал в сугроб, после чего попытался сбежать в лес. Чтобы остановить его, полицейские приняли решение применить табельное оружие. После предупредительных выстрелов в воздух мужчина остановился.
Нарушителем оказался 24-летний житель Балахтинского района. Освидетельствование показало, что он пьян — алкотестер показал 0,590 мг/л.
«Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении мужчины составлено 10 административных протоколов: за нетрезвое вождение, выезд на встречку, проезд на красный, нарушение проезда через ЖД-пути, отсутствие ОСАГО, невыполнение требования об остановке, невыполнение обязанностей при ДТП, нарушение особого режима в ЗАТО. За оказанное неповиновение сотрудникам полиции в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку», — пояснили в пресс-службе.