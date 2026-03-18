Сотрудники МЧС нашли погибшую женщину при пожаре в общежитии в Могилеве

В Могилеве при пожаре в общежитии погибла женщина, еще 17 взрослых и ребенка спасли.

В МЧС сообщили о серьезном пожаре в могилевском общежитии, который произошел 17 марта.

Вечером могилевские пожарные бригады прибыли на улицу Кутепова, где сработала система извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». Пожарная автоматика обнаружила возгорание в одной из комнат блока на четвертом этаже пятиэтажного общежития.

Из горящего здания пожарные спасли восемнадцать взрослых и одного ребенка. А при проведении разведки в комнате обнаружили погибшую женщину.

— На месте происшествия работало десять единиц техники МЧС, — прокомментировали в МЧС.

Причины пожара и гибели могилевчанки устанавливаются.

Еще мы писали, что МЧС предупредило белорусов о подтоплении дорог и мостов в трех областях Беларуси.

А КГК сообщил, что под Могилевом за «лишний» миллион при ремонте дороги оштрафовали предприятие и 30 должностных лиц.