Сотрудники МЧС нашли погибшую женщину при пожаре в общежитии в Могилеве

В МЧС сообщили о серьезном пожаре в могилевском общежитии, который произошел 17 марта.
Вечером могилевские пожарные бригады прибыли на улицу Кутепова, где сработала система извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». Пожарная автоматика обнаружила возгорание в одной из комнат блока на четвертом этаже пятиэтажного общежития.
Из горящего здания пожарные спасли восемнадцать взрослых и одного ребенка. А при проведении разведки в комнате обнаружили погибшую женщину.
— На месте происшествия работало десять единиц техники МЧС, — прокомментировали в МЧС.
Причины пожара и гибели могилевчанки устанавливаются.
Еще мы писали, что МЧС предупредило белорусов о подтоплении дорог и мостов в трех областях Беларуси.
А КГК сообщил, что под Могилевом за «лишний» миллион при ремонте дороги оштрафовали предприятие и 30 должностных лиц.