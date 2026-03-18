Коммунальная техника начала весеннюю уборку улиц

Для устранения загрязнений машины оборудованы боковыми круглыми щетками и двумя резервуарами. Один — для всасываемых загрязнений, второй (с жидкостью) — для увлажнения поверхности дорог. Установка под давлением всасывает грязь, пыль и мелкий мусор с проезжей части и лотковой зоны в резервуар. Для большей эффективности уборки дороги увлажняют.