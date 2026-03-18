Коммунальная техника начала весеннюю уборку улиц

На улицы Москвы с наступлением тепла и сухой походы вышла вакуумная подметально-уборочная техника. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.
Для устранения загрязнений машины оборудованы боковыми круглыми щетками и двумя резервуарами. Один — для всасываемых загрязнений, второй (с жидкостью) — для увлажнения поверхности дорог. Установка под давлением всасывает грязь, пыль и мелкий мусор с проезжей части и лотковой зоны в резервуар. Для большей эффективности уборки дороги увлажняют.
Для очистки тротуаров специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» применяют компактные и маневренные машины, которые легко работают в узких и ограниченных пространствах, не мешая пешеходам. Они отлично приспособлены для мест с большой проходимостью.
На улицах города с 2025 года работают новые электрические подметально-уборочные машины. Их уже переоборудовали к текущему сезону. Модель отличается компактностью, многофункциональностью и маневренностью. Летом техника работает как дорожный вакуумный пылесос, а зимой очищает городские пространства с помощью фронтальной щетки и распределяет противогололедные материалы. Важное преимущество этой машины — экологичный электродвигатель.
Вакуумную подметально-уборочную технику задействуют круглогодично, когда поверхность дорог сухая и нет осадков.