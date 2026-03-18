Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор усилил контроль за водой в Красноярском крае из-за паводков

В Красноярском крае начался паводковый период. Роспотребнадзор усилил контроль за качеством питьевой воды, которую подают жителям.

Специалисты следят за санитарной обстановкой и взаимодействуют с администрациями и ресурсоснабжающими организациями для размещения людей во временных пунктах.

Главная угроза для здоровья в этот период — талые воды, которые могут смывать в реки и озера мусор, отходы и фекалии животных. Из-за этого в воде появляются возбудители дизентерии, сальмонеллеза и других инфекций.

Жителям края советуют не пить сырую воду из колодцев и родников, особенно в местах, которые могут затопить. Нужно чаще мыть руки с мылом. Если появились тошнота, рвота, слабость или температура — сразу обращаться к врачу.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.