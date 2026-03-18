Долина установила на телефон программы для блокировки звонков от мошенников

Певица Лариса Долина рассказала, что установила на свой телефон приложения по блокировке нежелательных сообщений и звонков после того, как ей стали поступать угрозы.
Менеджер артистки Сергей Пудовкин ранее сообщил, что певице начали поступать угрозы, по которым проводится доследственная проверка.
— Может быть, и поступают, только у меня теперь все телефоны заблокированы. Я поставила такие программы серьезные: как только незнакомый номер или человек, которого нет моем списке контактов, звонок блокируется. Возможно, кто-то и пишет. Но меня теперь это уже не интересует, — цитирует Ларису Долину РИА Новости.
Певица рассказала, что «жива-здорова» после скандальной истории с квартирой в Хамовниках. По словам артистки, первым, кто ее поддержал, был саксофонист Игорь Бутман.
Долина призналась, что сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади. Она уточнила, что вместе с ней на новое место переехали кошки.
Она также намерена взыскать с обманувших ее мошенников имущественный вред на сумму 176,141 миллиона рублей. Иск будет рассматривать Балашихинский городской суд.