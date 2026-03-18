В Красноярском крае с начала года ввели 257 тысяч квадратных метров жилья

Основной объём пришёлся на индивидуальное жилищное строительство.

За январь и февраль 2026 года в Красноярском крае построено 257 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Основной объём пришёлся на индивидуальное жилищное строительство — 201 тысяча «квадратов». Многоквартирные дома составили 56 тысяч квадратов.

В этом году по программе «Жильё» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе планируют возвести не менее 1 миллиона квадратных метров.

Активному развитию частного домостроения способствует федеральный закон, заработавший в прошлом году. Он ввёл механизм эскроу-счетов в ИЖС: деньги заказчика хранятся в банке и перечисляются подрядчику только после окончания строительства и регистрации права собственности на дом. Это защищает средства граждан и стимулирует строительство.

Ранее мы сообщали, что в феврале в Красноярском крае зарегистрировали более 700 частных домов.