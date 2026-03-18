Багреева: налоговую льготу могут получить собственники 61 объекта спорта

Напомним, что на получение льготы могут претендовать владельцы столичных спортобъектов, которые ранее были включены во Всероссийский реестр объектов спорта, при этом его площадь должна быть более 8 тыс. кв. м. Чтобы воспользоваться льготой, собственнику объекта нужно подать заявление в столичный департамент экономической политики и развития. После проверки на соответствие всем требованиям, спортобъект будет включен в реестр и сможет получать налоговую льготу. При этом льгота будет применяться с даты, когда объект стал соответствовать всем критериям, но не раньше, чем 1 января 2022 года.