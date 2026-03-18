Багреева: налоговую льготу могут получить собственники 61 объекта спорта

В Москве расширили реестр объектов спорта, собственники которых могут получить льготу по налогу на имущество организаций в 10 раз. Как сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, этот реестр ведется с 2022 года, на сегодняшний день в него включен уже 61 спортивный объект столицы.
«Льгота была введена в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в реестр включили многофункциональные спорткомплексы, стадионы, ледовый дворец, теннисный центр, спортивный учебный корпус и другие объекты, которые помогают развивать спорт в столице. Сейчас список дополнен новым физкультурно-оздоровительным центром. Собственники всех включенных в Реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более полутора миллиардов рублей», — рассказала Мария Багреева.
Напомним, что на получение льготы могут претендовать владельцы столичных спортобъектов, которые ранее были включены во Всероссийский реестр объектов спорта, при этом его площадь должна быть более 8 тыс. кв. м. Чтобы воспользоваться льготой, собственнику объекта нужно подать заявление в столичный департамент экономической политики и развития. После проверки на соответствие всем требованиям, спортобъект будет включен в реестр и сможет получать налоговую льготу. При этом льгота будет применяться с даты, когда объект стал соответствовать всем критериям, но не раньше, чем 1 января 2022 года.
