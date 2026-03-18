Волгоградцы массово жалуются в РПН на жилье, воду и услуги

Чаще всего волгоградцы жаловались на нарушения прав потребителей — таких обращений на горячую линию Роспотребнадзора в феврале 2026 года насчитали 71. Из них 17 человек остались недовольны качеством коммунальных услуг. Всего за месяц поступило 123 звонка.
Еще 28 обращений касались санитарно-эпидемиологического благополучия. Двадцать жителей рассказали о проблемах с условиями проживания в квартирах и домах. Четыре обращения поступило по поводу уборки территорий, один человек спросил о качестве питьевой воды.
По каждому вопросу специалисты ведомства дали устные разъяснения в рамках своей компетенции. Если у вас тоже есть жалоба или вопрос, звоните на горячую линию Роспотребнадзора по номеру +7 (8442) 24−36−30.
Также работает бесплатный консультационный центр: 8−800−555−49−43.
