Для жителей Балтийска обещают открыть центр по вопросам газификации

Работу службы рассчитывают запустить «в ближайшие дни».

Для жителей Балтийска обещают открыть центр по вопросам газификации. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз на оперативном совещании в областном правительстве.

«По Балтийску в ближайшие дни мы запустим центр обслуживания граждан именно по газификации, догазификации, подписанию договорных обязательств, переходу на природный газ и так далее. В общем, все мероприятия. Это будет единое окно, куда могут обратиться балтийцы и получить ответы на все интересующие вопросы, не только касаемо “Калининградгазификации”, но сразу же принимая обязательства и подписывая договорные обязательства на поставку природного газа как для приготовления пищи, так и для отопления, как частных домов, так и квартир, которые находятся в многоквартирных домах, которые уже в первом этапе мы перевели на природный газ и продолжаем эту работу», — сказал Черномаз.

Первые дома в Балтийске и Приморске начали подключать к газовой сети в конце декабря 2025 года. Власти уточняли, что работу будут проводить поэтапно. Первые 422 здания подключают к природному газу по мере готовности оборудования в квартирах.

В 2024 году подрядчик завершил пусконаладочные работы на автоматической газораспределительной станции для Балтийска. Их выполняло ООО «АСУ ПРО» из Оренбурга. С фирмой заключили контракт на 590 миллионов рублей. При строительстве АГРС возникли сложности с поставкой материалов. Из-за проблем с логистикой подрядчик выбился из графика.