В Волгоградской области отменили пятичасовую беспилотную опасность

Утром 18 марта в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку смс-сообщений в 8:52 начало МЧС России. По данным спасателей, жители и гости региона теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.
Отметим, в общей сложности угроза атаки БПЛА действовала в регионе более пяти часов из-за фиксации ударных дронов в соседних регионах. По данным Минобороны, в ночь с 17 на 18 марта в воздушном пространстве беспилотные летательные аппараты дежурными расчётами ПВО не сбивались.
Фото из архива ИА «Высота 102».
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше