Снимки усадьбы в Екатеринбурге передали в Российскую государственную библиотеку

По данным Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, усадьба строилась в течение долгого времени и приобрела окончательный облик в 1880-х годах. Автор проекта неизвестен. Ее хозяевами в XIX столетии были: екатеринбургский 2-й гильдии купец Козьма Васильевич Калашников, Семен Михайлович Бурдаков, в 1889 году владельцем усадьбы стал колыванский 2-й гильдии купец Евгений Амфиохиевич Деласье.