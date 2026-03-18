Снимки усадьбы в Екатеринбурге передали в Российскую государственную библиотеку

Снимки усадьбы Деласье в Екатеринбурге передали в Российскую государственную библиотеку в рамках совместного проекта с Дом.РФ. Проект направлен на сохранение архитектурного наследия страны.
— В его рамках компания передала для размещения в фондах РГБ и на портале Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 178 фотографий 11 объектов культурного наследия в 9 регионах России, — сообщили в пресс-службе Дом.РФ.
Фотосессию объектом культурного наследия провели осенью 2025 года. Для проекта отобрали более 6,5 тысячи снимков зданий из Астрахани, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. В Екатеринбурге в объектив попала усадьба купца Е. А. Деласье середины XIX века.
По данным Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, усадьба строилась в течение долгого времени и приобрела окончательный облик в 1880-х годах. Автор проекта неизвестен. Ее хозяевами в XIX столетии были: екатеринбургский 2-й гильдии купец Козьма Васильевич Калашников, Семен Михайлович Бурдаков, в 1889 году владельцем усадьбы стал колыванский 2-й гильдии купец Евгений Амфиохиевич Деласье.