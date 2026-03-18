Нижегородская инспекция труда расследует ДТП с сотрудниками администрации

Двое пострадавших направлялись на совещание в Нижний Новгород.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская Гострудинспекция расследует ДТП с участием автомобилей МКУ «Центр по обслуживанию МОУ». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария случилась днем 17 марта на южной объездной дороге в Арзамасе. Ее причины не уточняют. Известно, что в результате ДТП травмы получили социальный педагог и водитель учреждения, которые направлялись на совещание в Нижний Новгород. Им диагностированы различные переломы.

Также пострадали работник финансового управления администрации Первомайска и начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания управления образования администрации Первомайска.

«Ожидаем медицинские документы со степенью тяжести полученных повреждений здоровья работников», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что массовое ДТП произошло на трассе М-12 в Нижегородской области.