Нижегородская инспекция труда расследует ДТП с сотрудниками администрации

Нижегородская Гострудинспекция расследует ДТП с участием автомобилей МКУ «Центр по обслуживанию МОУ». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария случилась днем 17 марта на южной объездной дороге в Арзамасе. Ее причины не уточняют. Известно, что в результате ДТП травмы получили социальный педагог и водитель учреждения, которые направлялись на совещание в Нижний Новгород. Им диагностированы различные переломы.
Также пострадали работник финансового управления администрации Первомайска и начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания управления образования администрации Первомайска.
«Ожидаем медицинские документы со степенью тяжести полученных повреждений здоровья работников», — говорится в сообщении.
