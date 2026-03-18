ООН бьет тревогу: темпы снижения детской смертности упали

Снижение детской смертности в мире замедлилось. Согласно новому докладу Межучрежденческой группы ООН по оценке детской смертности, в 2024 году почти 7 миллионов человек умерли, не дожив до 25 лет. Из них 4,9 миллиона — дети младше пяти лет, пишет Bloomberg.
Авторы документа отмечают, что с 1990 года уровень смертности среди детей до пяти лет снизился на 60%, а среди подростков и молодежи — на 47%. Однако с 2015 года темпы замедлились, а в некоторых регионах прогресс и вовсе остановился.
«Эта потеря динамики вызывает серьезную обеспокоенность и указывает на то, что дальнейший прогресс невозможен без новых обязательств, постоянных инвестиций и целенаправленных мер», — заключают эксперты.
Почти три четверти всех смертей пришлись на страны Африки к югу от Сахары и Южную Азию. Среди ключевых причин — конфликты, экономическая нестабильность и слабость систем здравоохранения.
Особенно уязвимы дети в регионах, которые Всемирный банк относит к «нестабильным и затронутым конфликтами». Там риск смерти до пяти лет в три раза выше, чем в других странах. В этом году в список вошли Афганистан, Гаити, Судан, Украина, а также Западный берег реки Иордан и сектор Газа.
Статистика также показывает гендерное неравенство: мальчиков умирает больше, чем девочек. При этом смертность среди молодых мужчин (20−24 года) снизилась лишь на 26%, тогда как среди женщин того же возраста — на 43%.
