В Екатеринбург привезли больше 500 попугаев из Краснодарского края

В Екатеринбурге 17 марта 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз в аэропорт Кольцово 535 особей декоративных птиц. Все шесть партий были привезены из Краснодарского края.
— В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нарушений не выявлено, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди декоративных птиц оказались волнистые попугаи, кореллы и неразлучники. Перед тем, как приехать в уральскую столицу, они в течение 30 дней находились на карантине. Также их обследовали на наличие каких-либо заболеваний.
По результатам исследования специалисты выявили, что птицы полностью здоровы. Их будут продавать в одном из зоомагазинов Екатеринбурга.