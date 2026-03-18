Красноярский край выводит новые стандарты поддержки

Красноярский край открывает новую страницу в социальной политике и здравоохранении. В регионе запускают уникальную программу защиты здоровья девочек-подростков, внедряют дистанционные медуслуги в мессенджерах и помогают ветеранам СВО вернуться к активной жизни.
Современное здравоохранение давно вышло за рамки простого приёма в кабинете врача. Сегодня это выверенный синтез высоких технологий, своевременной профилактики и адресной помощи тем жителям, кто в ней особенно нуждается. Социальная сфера гибко адаптируется под запросы общества, становясь максимально удобной для каждого человека. Рассказываем, какие инструменты появляются в арсенале жителей региона прямо сейчас.
Инвестиции в женское здоровье.
Недавно стало известно, что россиянки смогут бесплатно получить вакцину от ВПЧ по полису ОМС, записавшись на процедуру в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья. Красноярский край пошёл дальше. В регионе запустили программу бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек-подростков.
Соответствующее решение принял губернатор Михаил Котюков при поддержке профильного комитета Законодательного Собрания. Это важный стратегический шаг, поскольку ВПЧ — одна из самых коварных инфекций. Она вызывает появление бородавок и папиллом; высокоонкогенные типы, например 16-й и 18-й, могут спровоцировать развитие рака шейки матки. По данным ВОЗ, вирусом заражены от 50% до 80% населения, при этом у большинства инфекция протекает бессимптомно. Чтобы вовремя выявить скрытую угрозу и избежать осложнений, врачи рекомендуют регулярно проходить скрининг и вакцинироваться. Но это то, что касается взрослых женщин. О вакцинации девочек-подростков раньше не говорили вообще, и подобная программа — большой шаг вперёд для всей страны.
Год станет для программы пилотным. Врачи и организаторы здравоохранения отработают систему поставок препарата, маршрутизацию пациентов в поликлиниках и оценят, насколько востребована эта мера у родителей.
В 2026 году бесплатную прививку смогут получить только девочки, которым исполнилось 12 лет. Медики объясняют: именно в этом возрасте вакцинация даёт максимальный эффект, позволяя организму сформировать наиболее стойкий иммунитет ещё до начала активного взросления. Это мировая практика, доказавшая свою результативность в предотвращении тяжёлых последствий.
При этом подростки должны относиться к определённой категории. На старте проекта бесплатная услуга будет доступна девочкам из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, включая усыновлённых, находящихся под опекой или в приёмных семьях. Также в список вошли юные пациентки с ВИЧ-инфекцией и девочки, имеющие наследственную предрасположенность к онкозаболеваниям. В последнем случае родителям потребуется взять направление от профильного лечащего специалиста.
Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко отмечает, что это важнейший шаг в сторону защиты юных жителей региона.
«Вакцинация против ВПЧ — это доказанный и один из самых эффективных способов предотвращения рака шейки матки и других заболеваний, связанных с этим вирусом. Наша задача — обеспечить максимальную доступность этой профилактической меры для тех, кто в ней нуждается, начиная с самого уязвимого возраста», — подчеркнул Алексей Коноваленко.
Поликлиника в смартфоне.
Цифровые технологии продолжают уверенно менять привычный распорядок работы красноярских медицинских учреждений. Министерство здравоохранения края расширило возможности записи к врачу через национальный мессенджер MAX. Если раньше бот в телефоне умел только бронировать время приёма, то теперь он стал полноценным помощником в решении разных вопросов.
Одно из самых ожидаемых нововведений — дистанционное закрытие больничных листов. Раньше пациенту, который уже выздоровел и готов выйти на работу, всё равно приходилось идти в поликлинику, сидеть в очереди только ради того, чтобы врач нажал кнопку в системе. Теперь оформить нужный документ можно через MAX, не покидая дома. Это экономит время жителей и вдобавок разгружает коридоры больниц, снижая риск подхватить инфекцию в очереди.
Ещё одна важная функция — онлайн-оформление льготных рецептов. Люди с хроническими заболеваниями, нуждающиеся в постоянном приёме медикаментов, теперь могут получить рецепт быстрее и удобнее. Кроме того, мессенджер научился идентифицировать участкового терапевта. При выборе специалиста система автоматически подскажет, какой именно врач закреплён за вашим адресом.
и, нужно запустить в мессенджере бот «Здравоохранение Красноярского края».Чтобы воспользоваться нововведениям Дальше сервис предложит авторизоваться через «Госуслуги» и одобрить использование персональных данных. После этого пользователь получит доступ к новым функциям.
Развитие сервиса — часть федерального проекта «Государство для людей». Цель проста — сделать медицину максимально доступной. Возможность записи через мессенджер дополняет «Каталог жизненных ситуаций», который работает на портале «Госуслуги». Сервис объединяет услуги по принципу жизненных событий, избавляя человека от необходимости собирать бумажные справки по разным ведомствам. При этом все базовые функции, включая выбор времени и конкретного узкого специалиста через подтверждённую учётную запись, продолжают работать в штатном режиме.
Кстати, помимо сугубо медицинских функций, цифровые мобильные сервисы берут на себя задачи повседневной социальной поддержки. Например, совсем недавно в крае многодетным семьям разрешили подтверждать свой статус через цифровой ID в национальном мессенджере. Механизм работает предельно просто: приложение генерирует уникальный QR-код. Родителям достаточно показать экран смартфона кассиру в супермаркете, билетёру в кинотеатре или контролёру в музее. Система мгновенно считывает данные и применяет положенную льготу. Это избавляет родителей от лишней бумажной волокиты и освобождает время на воспитание детей.
Свобода движения для героев.
Особое внимание в крае уделяют участникам специальной военной операции. Помимо медицинской помощи и психологической поддержки, бойцам помогают вернуть мобильность. На днях губернатор Михаил Котюков вручил ключи от новых адаптированных автомобилей двум ветеранам. Седаны с ручным управлением получили Николай Кабаров из Эвенкии и красноярец Дмитрий Девятловский. Оба мужчины получили тяжёлые ранения в ходе штурмовых операций и передвигаются на коляске. Гвардии сержант Николай Кабаров освобождал ДНР и ЛНР. Дмитрий Девятловский — ветеран ещё Чеченской кампании, в 2023 году он вновь встал на защиту страны. Оба удостоены высоких наград за мужество.
«Для меня никогда не стоял вопрос, идти или не идти защищать Россию: я быстро принял решение. О том, что получу автомобиль, узнал примерно неделю назад, это стало большим событием для моей семьи. Машина хорошая, удобная», — поделился Дмитрий Девятловский.
Бесплатные транспортные средства для участников СВО — это инициатива фонда «Защитники Отечества», одобренная президентом Владимиром Путиным. Автомобили с ручным управлением официально включены в перечень технических средств реабилитации.
Для ветеранов, потерявших из-за полученных травм физическую возможность управлять обычной машиной, это превосходный шанс снова стать полностью самостоятельными, вернуть себе свободу передвижения и уверенность в завтрашнем дне. Перед тем как сесть за руль новенькой машины, оба мужчины успешно прошли соответствующее медицинское обследование и специализированное обучение вождению в изменившихся условиях.
«Я планирую много времени проводить за рулём, помогать детям. Наша семья очень любит путешествовать по краю, будем изучать новые места. Всем, кто сегодня на фронте, и всем, кто ждёт, я хотел бы сказать, что победа обязательно будет за нами. Мы верим в себя, мы знаем, что правда на нашей стороне», — сказал Николай Кабаров.
Губернатор Михаил Котюков во время встречи с бойцами поинтересовался их планами на будущее и попросил постоянно оставаться на прямой связи с социальными службами. Губернатор лично контролирует оперативность решения вопросов ветеранов на местах, требуя максимального внимания к тем, кто защищал рубежи Родины на передовой.
«Если у вас есть ситуации, в которых необходима поддержка, — сообщайте. Знаю, что наши ветераны многое могут сами, но прошу быть на связи. И обязательно позвоните, как доберётесь до дома на новой машине. Тем более одному из вас ехать далеко — в Ванавару», — обратился к бойцам Михаил Котюков.
С начала действия этой программы в Красноярском крае новые машины получили уже 11 участников СВО.
Долголетие с пользой и смыслом.
Меняется в крае и подход к поддержке людей старшего поколения. Государство видит в пенсионерах огромный созидательный потенциал, ценную житейскую мудрость и искреннее желание приносить пользу родному обществу. С марта для энергичных представительниц старшего поколения ежемесячно будут проходить заседания специализированных женских клубов при центрах занятости. Организаторы составили насыщенную программу, включающую регулярные встречи с опытными психологами, карьерными и профконсультантами.
Цикл весенних мероприятий открыла специальная акция к Международному женскому дню. Специалисты провели для участниц полезные занятия по финансовой и цифровой грамотности. Жительниц края знакомили с современными гаджетами, удобными электронными ресурсами и государственными сервисами. Эксперты представили женщинам новые подходы к управлению личным бюджетом, которые помогают защитить сбережения.
Женские клубы при центрах занятости успешно действуют более трёх лет. Эти площадки стали местом продуктивного общения и обмена жизненным опытом. С 2026 года программа клубов существенно расширилась специально для участниц движения «Сибирское долголетие». Жительницы края получат знания для эффективного трудоустройства, помощь в поиске интересной работы или открытии собственного дела. Организаторы уделят большое внимание цифровой безопасности и возможности бесплатного обучения по нацпроекту «Кадры».
«Ключевая идея развития женских клубов при центрах занятости — семейноцентричность. Мы помогаем раскрывать потенциал каждого человека вне зависимости от возраста. Одновременно наши проекты направлены на сохранение преемственности поколений и укрепление семейных ценностей», — прокомментировал руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Отметим, с начала года благодаря службе занятости устроились на новую работу или прошли профессиональное обучение около 600 участников движения «Сибирское долголетие». А в 2025 году рабочие места обрели более 5 тыс. граждан старшего возраста. Подробные анонсы всех предстоящих мероприятий регулярно публикуются на портале сибирскоедолголетие.рф.
Красноярский край демонстрирует уверенный переход к медицине и социальным сервисам нового поколения. Государство выступает надёжным партнёром для своих граждан на каждом этапе жизненного пути. Власти предлагают жителям получать новые профессии, заботиться о собственном здоровье, использовать передовые цифровые технологии и активно путешествовать по родному краю.