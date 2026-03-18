Волгоградцы 123 раза пожаловались в Роспотребнадзор в феврале

В феврале жители Волгоградской области активно обращались в Роспотребнадзор, чтобы сообщить о различных проблемах. Всего ведомство приняло 123 жалобы и вопроса, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Большая часть обращений, а именно 71, касалась защиты прав потребителей. Жители региона жаловались на продажу некачественных непродовольственных товаров и продуктов питания. Важно, что люди не готовы мириться с низким качеством и активно добиваются справедливости.
Также Роспотребнадзор консультировал 28 волгоградцев по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия. Люди задавали вопросы об условиях обучения, а также жаловались на санитарное состояние территорий и качество питьевой. Кроме того, в списке обращений были жалобы на работу жилищно-коммунальных служб, услуги связи и транспорта, а также медицинские услуги.